Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na noite desta quinta-feira, 8, uma ação especial em alusão à campanha Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde José Maria Souza Santos. O evento integrou a programação municipal do movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Durante a programação, foram oferecidos atendimentos em horário estendido, garantindo maior acesso aos serviços de prevenção e cuidado para as mulheres do município. Centenas de atendimentos foram realizados, incluindo exames preventivos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de palestras educativas e sorteio de brindes.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o objetivo das ações é reforçar o compromisso da gestão com a saúde da mulher e incentivar a busca pelos serviços de prevenção. “O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, pois reforça o cuidado com a saúde feminina. Queremos que cada mulher de Brasiléia tenha acesso a exames, orientações e acompanhamento médico de qualidade. A prevenção salva vidas, e nossa equipe está empenhada em garantir esse acolhimento”, destacou o secretário.
Francélio Barbosa ressaltou ainda que as ações não se limitam a um único dia, mas fazem parte de um cronograma contínuo de atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades básicas do município. “Durante todo o mês, a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. Nossas equipes estarão realizando mobilizações, palestras e atendimentos específicos para fortalecer essa rede de cuidado e incentivar o diagnóstico precoce. O autoexame, a mamografia e a consulta regular são atitudes que fazem toda a diferença”, completou.
O Outubro Rosa é um movimento mundial que ocorre anualmente com a missão de conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem hábitos saudáveis e realizarem seus exames de rotina.
Ação do Outubro Rosa leva informação e prevenção ao público feminino em parceria entre Afya e Exército Brasileiro
Em alusão à campanha Outubro Rosa, a Liga Acadêmica de Medicina e Saúde de Família e Comunidade (LAMFAC) da Afya Cruzeiro do Sul realizará, no sábado, 11 de outubro, uma programação voltada à conscientização e prevenção do câncer de mama. A ação será promovida em parceria com o 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), do Exército Brasileiro, e acontecerá no auditório do comando militar de Cruzeiro do Sul.
O evento deve reunir cerca de 120 mulheres em uma manhã de palestras, mesa-redonda e dinâmicas interativas, com foco em discutir a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde da mulher.
“Nosso objetivo é ir além da informação, promovendo um espaço de diálogo acolhedor, onde as mulheres possam tirar dúvidas e compreender melhor a importância do autocuidado e do rastreio precoce do câncer de mama”, explica o professor Gerson Coelho, coordenador da LAMFAC.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama representa cerca de 30% de todos os casos novos de câncer em mulheres no país, com 74 mil novos diagnósticos anuais estimados até 2025. A mamografia, principal exame de rastreamento, é capaz de identificar alterações até dois anos antes de serem palpáveis, sendo recomendada a cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos, conforme o Ministério da Saúde.
Ao levar o conhecimento acadêmico para fora da sala de aula, os estudantes vivenciam na prática a responsabilidade social que acompanha o exercício da medicina. “A participação das ligas acadêmicas em ações como esta fortalece o vínculo entre a formação médica e as necessidades reais da população”, destaca Gerson Coelho. “É uma experiência que desperta nos alunos a empatia e o senso de propósito, pilares fundamentais para quem escolhe cuidar de vidas.”
Além da parceria com o Exército Brasileiro, a Afya Cruzeiro do Sul realiza também outra ação especial de Outubro Rosa no mesmo dia, 11 de outubro, em colaboração com a academia Vibe Fitness. Nesta iniciativa, alunos e professores da instituição abordarão temas relacionados ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero, promovendo conscientização e orientação à comunidade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessas doenças. Durante o evento, haverá palestras, distribuição de materiais informativos e momentos de interação com o público.
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.
