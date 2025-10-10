Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia

Em alusão à campanha Outubro Rosa, a Liga Acadêmica de Medicina e Saúde de Família e Comunidade (LAMFAC) da Afya Cruzeiro do Sul realizará, no sábado, 11 de outubro, uma programação voltada à conscientização e prevenção do câncer de mama. A ação será promovida em parceria com o 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), do Exército Brasileiro, e acontecerá no auditório do comando militar de Cruzeiro do Sul.

O evento deve reunir cerca de 120 mulheres em uma manhã de palestras, mesa-redonda e dinâmicas interativas, com foco em discutir a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde da mulher.

“Nosso objetivo é ir além da informação, promovendo um espaço de diálogo acolhedor, onde as mulheres possam tirar dúvidas e compreender melhor a importância do autocuidado e do rastreio precoce do câncer de mama”, explica o professor Gerson Coelho, coordenador da LAMFAC.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama representa cerca de 30% de todos os casos novos de câncer em mulheres no país, com 74 mil novos diagnósticos anuais estimados até 2025. A mamografia, principal exame de rastreamento, é capaz de identificar alterações até dois anos antes de serem palpáveis, sendo recomendada a cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos, conforme o Ministério da Saúde.

Ao levar o conhecimento acadêmico para fora da sala de aula, os estudantes vivenciam na prática a responsabilidade social que acompanha o exercício da medicina. “A participação das ligas acadêmicas em ações como esta fortalece o vínculo entre a formação médica e as necessidades reais da população”, destaca Gerson Coelho. “É uma experiência que desperta nos alunos a empatia e o senso de propósito, pilares fundamentais para quem escolhe cuidar de vidas.”

Além da parceria com o Exército Brasileiro, a Afya Cruzeiro do Sul realiza também outra ação especial de Outubro Rosa no mesmo dia, 11 de outubro, em colaboração com a academia Vibe Fitness. Nesta iniciativa, alunos e professores da instituição abordarão temas relacionados ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero, promovendo conscientização e orientação à comunidade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessas doenças. Durante o evento, haverá palestras, distribuição de materiais informativos e momentos de interação com o público.

