Pressão alta: Um estudo no Acre oferece tratamento e acompanhamento para evitar novo AVC

A pesquisa é patrocinada pelo Ministério da Saúde e conta com o suporte do Hospital Israelita Albert Einstein e no Acre é representada pela Clínica Silvestre Santé – Foto: Reprodução

O cardiologista acreano Dr. Odilson Silvestre lidera um grupo de pesquisa que busca prevenir novos episódios de AVC (acidente vascular cerebral) em pacientes com pressão alta que tiveram AVC anteriormente. O estudo vem sendo desenvolvido com o Ministério da Saúde em parceria com grandes hospitais do Brasil, como o Hospital Israelita Albert Einstein.

A pressão alta é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento do AVC e também da ocorrência de novos episódios em pessoas que já sofreram AVC. Por isso, a equipe da Clínica Silvestre Santé acredita que, por meio do controle da pressão arterial, é possível prevenir novos episódios de AVC em pacientes hipertensos. Isso é especialmente importante porque, a cada novo AVC, as possibilidades de sequelas se tornam maiores e mais graves.

COMPETÊNCIA E SERIEDADE

A pesquisa conta com a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Acre (UFAC) e é liderada pelo Dr. Odilson Silvestre, que é médico

cardiologista e doutor em Cardiologia pela USP, além de possuir pós-doutorado pela conceituada Universidade de Harvard.

COMO PARTICIPAR

Ficou interessado? Você é ou conhece alguém com pressão alta e que já teve um AVC prévio?

A participação no estudo está aberta para pacientes interessados em participar da pesquisa e prevenir novos episódios de AVC.

Para tirar dúvidas e se inscrever no estudo clínico, basta entrar em contato via ligação ou WhatsApp com os seguintes números: (68) 99998-7750 ou (68) 99967-5143.