Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianças
A saúde pública de Brasiléia está avançando, e isso é fruto de planejamento, investimento e comprometimento com as pessoas – Fotos: Matheus Gomes
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem ampliando e fortalecendo os serviços oferecidos à população. Um dos destaques é o trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional E-Multi, que tem atuado com dedicação na área de fisioterapia.
O serviço tem sido fundamental, especialmente para as crianças que necessitam de estimulação sensorial e motora, oferecendo um acompanhamento contínuo e de qualidade, com foco na reabilitação e na inclusão.
Um exemplo do impacto positivo dessa ação é o caso do pequeno Pedro Henrique, que antes precisava se deslocar com a mãe até a capital, Rio Branco, para realizar suas sessões de fisioterapia.
Com à implantação do serviço no próprio município, Pedro recebe todo o atendimento necessário de forma gratuita, perto de casa e com profissionais capacitados.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o avanço é resultado de um esforço coletivo para descentralizar os atendimentos e garantir que todos tenham acesso aos serviços do SUS, independentemente de onde vivam. “Nosso compromisso é fazer com que a saúde chegue a cada pessoa, em cada bairro e comunidade. A equipe E-Multi tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, oferecendo cuidado humanizado e especializado. É gratificante ver resultados como o do Pedro Henrique, que hoje pode ser atendido aqui, perto da família, com todo o suporte necessário”, destacou Francélio Barbosa.
O secretário também ressaltou o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado, que tem assegurado as condições necessárias para a ampliação dos serviços e o fortalecimento da atenção básica no município. “Esse é mais um passo importante da gestão municipal para levar saúde, dignidade e qualidade de vida a todos os brasilenses. A saúde pública de Brasiléia está avançando, e isso é fruto de planejamento, investimento e comprometimento com as pessoas”, completou.
Prefeito Salatiel Magalhães entrega novos fardamentos e materiais de trabalho a Agentes Comunitários de Saúde
O prefeito Salatiel Magalhães participa de festividade em alusão ao Dia do Agente Comunitário de Saúde (ACS), celebrando a importância desses profissionais que atuam diretamente nas comunidades, promovendo a saúde e o bem-estar das famílias rodriguenses.
Durante o evento, foram entregues novos fardamentos e materiais de trabalho, como balanças e fitas métricas, reforçando o compromisso da gestão em oferecer melhores condições aos profissionais e garantir um atendimento de qualidade à população.
Em seu pronunciamento, o prefeito destacou o papel essencial dos agentes comunitários na atenção básica à saúde e reafirmou o compromisso da administração municipal em valorizar a categoria e fortalecer os serviços públicos de saúde.
“Os agentes comunitários de saúde são a base do nosso sistema de atenção primária. Eles estão na linha de frente, visitando as famílias e levando cuidado e orientação. Essa é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação de cada um”, ressaltou o prefeito Salatiel Magalhães.
