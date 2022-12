Após quase um mês, menos de mil crianças de 6 meses a 2 anos receberam vacina contra Covid-19 no Acre

Após quase um mês, menos de mil crianças de 6 meses a 2 anos no AC receberam vacina contra Covid-19 — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre

Quase um mês após o início da vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos de idade, somente 965 foram imunizadas contra a Covid-19 no Acre, segundo dados repassados nesta segunda-feira (19) pelo Programa Nacional de Imunização no estado (PNI) a pedido do g1.

Essa faixa etária passou a ser vacinada no estado no dia 21 de novembro. Inicialmente, a vacinação era feita somente no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), na rede estadual, para crianças com comorbidade e por agendamento.

Porém, no dia 26 do mês passado, a aplicação das doses passou a ser feita também em crianças sem comorbidades. No último dia 12, a vacinação foi ampliada para as unidades Augusto Hidalgo de Lima, Vila Ivonete e Cláudia Vitorino, em Rio Branco.

Conforme os dados, em todo estado devem ser vacinadas 37.855 crianças de 6 meses a 2 anos. Com menos de mil crianças imunizadas até esta segunda (19), a cobertura vacinal está em 2,55%, sendo que a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90%.

Com recente aumento de casos e óbitos pela Covid-19, a gerente do PNI-AC, Renata Quiles, alertou para a importância da imunização desse público.

“As crianças que estão nascendo em 2020, 2021 e 2022 não só estão sendo expostas a novas doenças, como a Covid-19, como estão nascendo em um ambiente diferente de anos atrás. Existe o isolamento social, que faz com que essas crianças não tenham a possibilidade de adquirir a imunidade natural. Além de tudo, ainda temos a baixa cobertura vacinal, não só de Covid-19, como todas as vacinas do calendário. Então, se faz extremamente necessária a vacinação contra a Covid-19 e das outras vacinas do calendário. Estamos acumulando uma demanda de crianças que estão vindo ao mundo totalmente desprotegidas para qualquer doença imunopreveníveis”, alertou.

Renata afirma ainda que os casos graves e óbitos registrados nos últimos dias têm sido em pessoas não vacinadas ou aquelas que estão há muito tempo desde a última dose da vacina.

“A Covid está circulando e estamos percebendo que os casos que estão aparecendo agora com gravidade ou com óbito são nos idosos que estão há muito tempo sem receber dose de reforço, nas pessoas imunossuprimidas graves, que estão há mais de 4 meses sem tomar dose de reforço e nas crianças que não estão com nenhuma dose da vacina. O mesmo acontece com os não vacinados de nenhuma faixa etária”, afirmou a gerente.

No caso das crianças de 3 a 4 anos, a cobertura vacinal está em 12,18%. Segundo os dados, do total de 30.284 que deveriam ser imunizadas nessa faixa etária, somente 3.688 foram levadas pelos pais para receber a vacina contra a Covid.

Aumento de casos de Covid-19

O Acre voltou a registrar aumento nos casos de Covid-19. O estado havia registrado uma queda significativa dos casos positivos e de mortes pela pela doença nos últimos meses.

Desde o dia 17 de novembro, quando os boletins Covid voltaram a ser publicados diariamente, até esse domingo (18), o Acre registrou mais de 4,7 mil novos casos da doença. Somente em dezembro são 3.103 novos casos e seis vítimas fatais por conta da doença. Ao todo, 157.326 foram infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e 2.035 pessoas morreram em decorrência da doença.

Após aumento de casos de Covid no Acre, a Saúde voltou a recomendar uso de máscaras em locais fechados ou de aglomeração.

Os meses mais letais no Acre desde o início da pandemia foram março e abril de 2021, quando foram registradas 254 e 267 mortes pela doença. Já este ano, o mês com maior número de mortes foi fevereiro, quando 100 pessoas foram vítimas da Covid. Foi também em fevereiro deste ano que houve o maior registros de casos novos da doença, chegando a 19.323 casos novos – o maior registro desde o início da pandemia. Por G1 Acre.