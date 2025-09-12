Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Afya Cruzeiro do Sul promove corrida e caminhada pelo Setembro Amarelo em prol da saúde mental

Publicados

12 de setembro de 2025

Saúde

Atividade reúne esporte, saúde e bem-estar em ação de conscientização sobre prevenção ao suicídio com concentração no Igarapé Preto

Em alusão ao Setembro Amarelo, a Afya Cruzeiro do Sul, em apoio à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e da Coordenação Municipal de Saúde Mental, realiza neste sábado (13), às 6h, uma corrida e caminhada simbólicas para reforçar a importância do cuidado com a saúde mental. O evento, que também conta com a participação do grupo de corrida Amigos da Saúde, é aberto a toda a população.

A expectativa é reunir alunos, colaboradores da Afya, profissionais da saúde, da educação e moradores do município. A concentração será às 5h30, no Igarapé Preto, cartão postal da cidade, sentido Aeroporto e Deracre. Os participantes poderão optar por percursos de 5 km ou 10 km, tanto caminhando quanto correndo. A atividade não tem caráter competitivo. “Nosso objetivo é chamar a atenção para a importância do cuidado com a mente e mostrar como a prática esportiva pode ser uma aliada na prevenção de doenças relacionadas à saúde mental”, explicou Danielle Ferreira, coordenadora de extensão da Afya Cruzeiro do Sul.

Após o percurso, haverá uma aula de dança conduzida por um professor de educação física e, em seguida, um café da manhã compartilhado entre os participantes. “Queremos que este seja um momento de integração, acolhimento e troca de experiências. Mais do que uma atividade física, será uma oportunidade para refletirmos juntos sobre o valor da vida”, destacou Danielle.

O evento deste ano traz a hashtag #EuPrefiroaVida, lema que reforça a campanha nacional do Setembro Amarelo. “Quando unimos esporte, saúde e comunidade, conseguimos transmitir uma mensagem ainda mais forte de cuidado e prevenção”, acrescentou a coordenadora.

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.

Saúde

Rodrigues Alves promove palestra sobre saúde bucal para crianças na Creche Ranalaires

Publicados

9 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma palestra educativa sobre saúde bucal na Creche Ranalaires.

A atividade teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da higiene oral e dos cuidados preventivos para manter dentes e gengivas saudáveis.

Durante a ação, os profissionais de saúde apresentaram, de forma didática e adequada à faixa etária, orientações sobre a escovação correta e a importância de uma alimentação equilibrada para a preservação da saúde bucal.

A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela gestão municipal voltadas para a promoção da saúde preventiva, reforçando o compromisso da Prefeitura em cuidar do bem-estar da população desde a infância.

POLÍTICA

Política1 dia atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Política2 dias atrás

Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Política2 dias atrás

Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades

Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia3 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação3 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação3 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso2 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso5 dias atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 semana atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte1 hora atrás

Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
Esporte3 dias atrás

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Esporte1 semana atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...

