Ação do Outubro Rosa leva informação e prevenção ao público feminino em parceria entre Afya e Exército Brasileiro
Em alusão à campanha Outubro Rosa, a Liga Acadêmica de Medicina e Saúde de Família e Comunidade (LAMFAC) da Afya Cruzeiro do Sul realizará, no sábado, 11 de outubro, uma programação voltada à conscientização e prevenção do câncer de mama. A ação será promovida em parceria com o 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), do Exército Brasileiro, e acontecerá no auditório do comando militar de Cruzeiro do Sul.
O evento deve reunir cerca de 120 mulheres em uma manhã de palestras, mesa-redonda e dinâmicas interativas, com foco em discutir a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde da mulher.
“Nosso objetivo é ir além da informação, promovendo um espaço de diálogo acolhedor, onde as mulheres possam tirar dúvidas e compreender melhor a importância do autocuidado e do rastreio precoce do câncer de mama”, explica o professor Gerson Coelho, coordenador da LAMFAC.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama representa cerca de 30% de todos os casos novos de câncer em mulheres no país, com 74 mil novos diagnósticos anuais estimados até 2025. A mamografia, principal exame de rastreamento, é capaz de identificar alterações até dois anos antes de serem palpáveis, sendo recomendada a cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos, conforme o Ministério da Saúde.
Ao levar o conhecimento acadêmico para fora da sala de aula, os estudantes vivenciam na prática a responsabilidade social que acompanha o exercício da medicina. “A participação das ligas acadêmicas em ações como esta fortalece o vínculo entre a formação médica e as necessidades reais da população”, destaca Gerson Coelho. “É uma experiência que desperta nos alunos a empatia e o senso de propósito, pilares fundamentais para quem escolhe cuidar de vidas.”
Além da parceria com o Exército Brasileiro, a Afya Cruzeiro do Sul realiza também outra ação especial de Outubro Rosa no mesmo dia, 11 de outubro, em colaboração com a academia Vibe Fitness. Nesta iniciativa, alunos e professores da instituição abordarão temas relacionados ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero, promovendo conscientização e orientação à comunidade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessas doenças. Durante o evento, haverá palestras, distribuição de materiais informativos e momentos de interação com o público.
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.
Unidade Básica de Saúde de Cruzeiro do Sul oferece inserção gratuita de DIU para as mulheres
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, está oferecendo para as mulheres a inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino -DIU,um método contraceptivo altamente eficaz para a prevenção da gravidez. O procedimento está disponível na Unidade Básica de Saúde Geosete Mariano Coelho, localizada no bairro do Cruzeirinho, para a população urbana e rural.
A enfermeira e sexóloga Samia Rocha destacou que mulheres a partir de 14 anos, independentemente de sua localização, podem buscar o serviço. “Além dos métodos tradicionais, como pílulas e injeções, agora temos a opção do DIU, que é uma conquista significativa para Cruzeiro do Sul. O agendamento é simples: basta marcar a consulta para as quartas-feiras à tarde. Realizamos o teste de gravidez e a entrevista na hora, e a paciente sai com o DIU que pode oferecer até 12 anos de liberdade para engravidar somente quando desejar. Chegou na Unidade o processo é descomplicado”, explicou Samia.
Ela ressaltou que as mulheres da zona rural, incluindo ribeirinhas e aquelas que vivem em ramais, também têm acesso ao serviço. “A enfermeira vai até as comunidades mensalmente e pode agendar a inserção do DIU para quem estiver interessada, que iremos marcar o dia e avisar para que a paciente se desloque”, completou.
A médica Lídia Martins, que atua na unidade há três anos, detalhou o funcionamento do procedimento. “Oferecemos dois tipos de DIU: o de cobre, que tem durabilidade de 12 anos, e o de Mirena, que dura cerca de 8 anos. A escolha depende da idade da paciente e da possibilidade de contraindicações. Após a inserção se tiver tudo bem, o primeiro retorno é com 30, 40 dias. Depois somente com 6 meses e passa a ser anualmente ou conforme a demanda de cada paciente. A maioria das mulheres já pode sair da consulta já com o DIU inserido”, esclareceu Lídia.
A médica também destacou que a inserção do DIU de Mirena foi viabilizado por uma doação do Ministério Público, como parte do projeto “Escola primeiro, filho depois” em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que é voltado para meninas de 14 a 18 anos. “Esse período de liberdade para as jovens é crucial, porque elas só vão retirar quando já estiver terminando a faculdade”, afirmou.
A gestora Escolar, Tátila Lopes, que já se submeteu ao procedimento, compartilhou sua experiência enquanto agendava um retorno. “Soube da inserção do DIU por meio de um professor. Implantei há quase dois meses e estou em fase de adaptação. Até agora, não tive reações preocupantes, apenas um aumento no fluxo sanguíneo, que é esperado. Acredito que é uma opção mais cômoda e segura, já que muitos métodos hormonais não funcionaram bem para mim”, contou ela.
“É fundamental pessoas poderem planejar suas famílias”, concluiu.
