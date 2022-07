33ª edição do Programa Saúde na Comunidade realizou 830 procedimentos na Associação Porongaba

Mesmo sem decreto, alguns órgãos voltam a determinar o uso de máscara no AC devido aumento dos casos de Covid — Foto: Iryá Rodrigues/g1

Mesmo sem decreto do governo do estado que torne obrigatório novamente o uso de máscaras no estado acreano, mais órgãos passaram a exigir o EPI dentro de suas dependências, como a Procuradoria-Geral do Município de Rio Branco (PGM) e Câmara de Vereadores. A medida é adotada após o Acre voltar a registrar aumento dos casos de Covid-19 no mês de junho e início de julho.

Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros dias de julho já foram contabilizados 2.532 novos casos da doença e o número já superou todo o mês de junho que encerrou com 1.084 casos.

Com isso, a PGM publicou uma portaria que estabelece o uso obrigatório de máscaras pelos servidores, colaboradores, estagiários e terceirizados em atividade dentro do órgão durante o expediente presencial de trabalho.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) também voltou a exigir que o EPI seja utilizado por todos que entrarem, permanecerem ou circularem dentro dos prédios do Judiciário acreano. A portaria com a determinação, foi assinada na quarta-feira (6) pela presidência e corregedoria- geral da Justiça e entra em vigor nesta sexta-feira (8).

Com o mesmo objetivo de evitar o avanço da doença, a Câmara de Vereadores de Rio Branco também publicou um ato normativo, no qual passa a tornar obrigatório o uso de máscara a todos que ingressarem, permanecerem e circularem nas dependências do órgão.

Na semana passada, o Ministério Público Estadual (MP-AC) e a Secretaria de Educação de Rio Branco (Seme) voltaram a recomendar o uso de máscara em suas dependências.

Além disso, algumas escolas particulares de Rio Branco também tomaram a medida de prevenção. Os colégios fizeram remanejamento do calendário escolar e anteciparam o período de férias, segundo informou a presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Acre, Elizabeth Costa.

Após uma reunião, nessa quarta, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 definiu a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados no Acre. Além disso, também ficou definido o retorno da cobrança das carteiras de vacinação em repartições públicas e eventos com grande número de pessoas.

O uso da máscara era obrigatório no estado apenas em unidades de saúde e transportes coletivos. O Comitê avaliou ainda que por enquanto não há necessidade de mudar a classificação de risco, que atualmente segue na bandeira verde. Com informações do G1 Acre.