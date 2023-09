Zequinha Lima está rodeado de possíveis inimigos que tem os melhores cargos na sua gestão, prefeito pode levar rasteira no ano da eleição

“Quando as estradas estaduais ganham maior trafegabilidade, isso significa mais conforto e segurança para toda a população, além de melhor acesso a serviços, como saúde, educação, comércio e lazer, além do escoamento produtivo, que fica mais eficiente”, destacou a secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do MIDR, Adriana Melo.

Além de Rio Branco, foram contemplados com as obras de implantação e recuperação de pavimento asfáltico os municípios de Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro, todos estes da regional do Baixo Acre.

O MIDR prevê mais de R$126,5 milhões para ação de pavimentações no estado. Este, segundo o ministério, trata-se apenas do primeiro repasse para os reparos nas rodovias.

Confira abaixo os trechos contemplados:

AC-10: Rio Branco a Porto Acre;

AC-40: Senador Guiomard a Plácido de Castro;

AC-90: fase 02, Rio Branco;

AC-475: Acrelândia a Plácido de Castro;

AC-445: lotes I e II, Bujari a Porto Acre.

Inclusive, sobre a AC-40, um protesto fechou a rodovia no trecho próximo ao Ramal do Canil, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (4). A assessoria de comunicação da prefeitura de Rio Branco informou que um representante da Secretaria Municipal de Agricultura foi até o local para conversar com os manifestantes, e que já está prevista a pavimentação nos ramais ainda este ano. Do G1 Acre