Visita do presidente Lula ao Acre terá anúncio do edital para construção da nova ponte de Rodrigues Alves sobre o Rio Juruá

Vereador André Kamai e o Preside net Lula – Foto: Paulo Murilo

O vereador de Rio Branco e presidente regional do Partido dos Trabalhadores no Acre, André Kamai, confirmou nesta terça-feira (5) a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado na próxima sexta-feira pela manhã. Segundo Kamai, a visita marca um momento importante para o Acre, com o anúncio de novos investimentos federais em áreas estratégicas, como infraestrutura, habitação e agricultura familiar.

“Além de tudo o que já foi feito — como a recuperação da BR-364, a manutenção da BR-317, obras de habitação popular, Plano Safra, PAA — o presidente Lula vem anunciar novos investimentos que vão beneficiar diretamente a população acreana”, afirmou Kamai.

O vereador lembrou que o atual governo federal tem enfrentado o desafio de reconstruir a malha viária do estado, duramente deteriorada nos últimos anos. “A BR-364 foi completamente abandonada durante o governo anterior. Agora, com Lula, há um esforço contínuo para sua reconstrução e ampliação de trechos essenciais”, destacou.

Sobre a relação política entre o Acre e o presidente Lula — que, apesar de reiterados investimentos no estado, nunca venceu as eleições presidenciais localmente —, Kamai foi direto: “Essa é a pergunta de milhões. Nem o presidente entende por que não tem o reconhecimento eleitoral no Acre. Mas o mais importante é que ele nunca deixou de cuidar do nosso povo.”

Segundo Kamai, todas as grandes transformações estruturais do estado, como a integração da BR-364 e a construção de mais de 40 pontes, ocorreram durante os governos Lula. “Ele nunca olhou para o mapa eleitoral para decidir onde investir. O que move Lula é o compromisso com as pessoas, com a justiça social e com o desenvolvimento regional. E o Acre sempre esteve no coração dessas políticas.”

Empossado recentemente como presidente regional do PT no Acre, Kamai também comentou sobre a cobrança feita por Lula durante recente reunião em Brasília, na qual o presidente pediu mais protagonismo ao Partido dos Trabalhadores nos estados onde o partido ainda não conseguiu se consolidar eleitoralmente. Kamai não apenas reconheceu a cobrança, como reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do PT no Acre.

“O presidente me deu essa tarefa e eu vou cumpri-la. Vamos montar chapa de deputado estadual, chapa de deputado federal, buscar uma aliança ampla e tentar eleger um senador, deputados e ampliar nossa base. O partido tem um papel a cumprir e nós aqui vamos fazer o nosso dever com responsabilidade e estratégia”, garantiu o vereador.

Com a visita presidencial e os novos anúncios, Kamai acredita que o Acre viverá um novo ciclo de desenvolvimento. “É hora de reconhecer quem trabalha, quem investe e quem cuida do nosso povo. Lula é esse presidente. E é nossa missão como partido estar à altura desse projeto de país.”