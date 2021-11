Vídeo: Vereadores retratam péssima qualidade dos serviços feitos pelo prefeito Sérgio Lopes nos ramais de Epitaciolândia

Os vereadores Rubens Rodrigues (PSD) e o vereador presidente Diojino Guimarães (MDB), estiveram comprovando de perto os trabalhos recentes da prefeitura de Epitaciolândia no ramal da Alemanha e no ramal do KM 23.

Infelizmente os serviços feitos pelo poder público municipal foram falhos e insuficientes para garantir o conforto do produtor rural que cobra muito pouco da gestão e não é atendido.

Em boa parte do trecho do ramal da Alemanha, as máquinas da prefeitura maquiaram a estrada vicinal e tiraram as poucas piçarras deixando muita gente revoltada por saber que o inverno pode ampliar os problemas e deixar o povo isolado.

Desde as primeiras horas desta sexta-feira, após as chuvas dos últimos dias, os vereadores tem recebido uma série de vídeos gravados pelos agricultores que retratam a triste realidade do dia a dia de sofrimento.

Em imagens que circulam nas redes sociais, os alunos de zona rural, tiveram que abandonar os ônibus escolares e terminar o trajeto até suas residências a pé, por que os veículos atolavam.

O vereador Diojino lembrou que a prefeitura precisa parar de fazer festas e olhar para o homem do campo. Guimarães lembrou ainda que ali naquela comunidade (Alemanha), o atual prefeito foi muito bem votado nas eleições e o povo mesmo arrependido, cobra melhorias no ramal.

Na entrada do ramal do Km 23, o cartão de visitas é um acumulo d’água, ao que os vereadores classificam de “açude”, fruto de serviços mal feitos pela prefeitura.

O vereador Rubens Rodrigues menciona que desde as primeiras sessões alertava que o povo da zona rural corria o risco de ficar isolado por que os serviços feitos em toda zona rural era de péssima qualidade.

Acompanhe abaixo uma sequência de vídeos dos Vereadores Rubens e Diojino:

Veja o Vídeo l:

Veja o Vídeo ll:

Veja o Vídeo lll:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: “Nós não podemos nos curvar diante disso [possível interferência de Bolsonaro no INEP]. Por isso que estamos tomando todas as medidas cabíveis para que o INEP seja preservado, sobretudo, a juventude brasileira, que precisa que o Enem seja realizado com muita lisura”, disse Leo de Brito durante entrevista coletiva, no salão verde da Câmara dos Deputados. A coletiva reuniu os líderes da oposição ao governo Bolsonaro para anunciar ações de proteção ao Enem, entre elas, o afastamento do presidente do INEP, acusado de assédio moral.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe