Vídeo: Vereadora Neiva Badotti questiona aonde foram para os quase R$ 120 milhões do orçamento aprovado para prefeitura de Brasileia

Homem é achado morto às margens de rodovia no interior do Acre com faca cravada no pescoço – Foto: Arquivo pessoal

Um homem foi encontrado morto nesta terça-feira (11) no quilômetro 72 da BR-317, em Porto Acre. Ele foi identificado como sendo Levi Vieira, que é cunhado do prefeito de Capixaba, Manoel Maia.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que, inicialmente, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e que a perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada.

O local está isolado pela Polícia Rodoviária Federal para o trabalho da perícia e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) está a caminho para fazer a remoção do corpo.

O delegado da cidade, Marcos Sobral disse que já iniciou as investigações, mas que ainda não é possível afirmar qual a motivação do crime ou quantos autores participaram da ação.

A reportagem tentou contato com o prefeito da cidade do interior do Acre, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. Um servidor da prefeitura confirmou que a vítima é parente de Manoel Maia. Iryá Rodrigues, G1 Acre