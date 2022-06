Vídeo: Vereadora Marinete questiona aonde foram parar os R$ 119 milhões que foram aprovados para serem investidos no município

Veja o Vídeo:

A vereadora Marinete Mesquita afirmou em tribuna que para os 112 anos de emancipação política de Brasileia, o sentimento não é de felicitações e sim de lamento e pesar devidos as práticas do poder executivo, como é o caso da política de exclusão e favorecimentos para os amigos mais próximos, e os demais que realmente precisam de apoio da prefeitura não o recebem.

“É triste saber que as máquinas da prefeitura passam em frente a localidade de famílias humildes que precisam dos serviços e fazem serviços para colegas apoiadores do executivo e os demais ficam olhando a mercê da própria sorte, ficam vendo a falta de respeito de uma gestão que não é para todos”, enfatiza.

A parlamentar afirma que fica se questionando aonde foram parar os R$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de reais) que foram aprovados para serem investidos no município no 2022 e até o momento, segundo a vereadora, para todos os lados que se olha não se encontra o investimento devidamente empregados. Marinete ressalta o art. 7º da Lei Orgânica do município de Brasileia que dispões sobre garantias individuais e coletivas que o município deve assegurar, porém não é isto que vem acontecendo na gestão da prefeita Fernanda Hassem.

Mesquita traz como exemplo um perigoso trecho do Ramal do Café que fica localizado entre os quilômetros 52 e 59, precisamente próximo ao sr. Raimundo Fogo. Neste trecho específico já aconteceram inúmeros acidentes graves, pois de acordo com a parlamentar, no local era para constar uma ponte, pois os moradores trafegam no reto do ramal e do nada se deparam com uma baixada muito desproporcional que resulta nos acidentes.

Dentre algumas indicações feitas por Marinete, a mesma destacou que diferentemente das outras programações dos aniversários passados onde se via uma pacote de investimentos para as datas comemorativas e nestes 112 anos, a ausência de planejamento, ausência de uma prefeita no município faz com que o município de Brasileia tenha, em caráter apelativo, um pacote de bandas nacionais que custarão muito para os cofres do município.

“Ainda bem que o Ministério Público se antecipou e pediu explicações em relação a essas bandas, porque era comum trazermos uma banda nacional para abrilhantar o espetáculo, mas como estamos em um ano peculiar, onde a gestão precisa ser notada, onde muitos escândalos precisam ser abafados comunica-se o anúncio de três bandas, onde apenas uma delas custa mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e nós, estamos em condições de pagar isso tudo? Estamos em condições de trafegar no município?”, concluiu Mesquita.

