Vídeo: Vereador Ronaldo Nascimento denuncia o descaso por parte do prefeito de Feijó com moradores da zona rural do município

O vereador do município de Acrelândia, Cleuson de Oliveira, levou ao conhecimento do Ministério Público o suposto descaso praticado por gestores em saúde de Acrelândia, onde na gestão do prefeito Olavo Francelino de Rezende, mães estão sendo privadas de obter o teste do pezinho de seus filhos recém nascidos.

O parlamentar usou por diversas vezes a tribuna da Câmara para cobrar, atitudes dos demais colegas do parlamento, já que todos são conhecedores do descaso com vidas inocentes e que o secretário de saúde, Vitor Lima Martinelli, vem jogando de escanteio.

De acordo com o parlamentar, o secretário municipal de saúde de Acrelândia, Vitor Lima, conseguiu dar fim nos exames conhecido como teste do pezinho, exame que é feito e pode mudar a situação de muitas crianças ao longo da vidas por meio do tratamento precoce, segundo as informações obtidas, o vereador Cleuson responsabiliza a gestão de Acrelândia por qualquer danos a estas crianças que nasceram e não tiveram o exame do pezinho feito, uma vez que o material foi colhido mas a incompetência do gestor em saúde do município fez com que as mães não tivessem o resultado pois a gestão perdeu o material coletado.

O vereador Cleuson afirma ainda que Vitor Martinelli é presidente do COSEMS: “Imagine a competência dele em Acrelândia e imagine o que os demais municípios podem esperar da condução de um ser desumano na condução de um colegiado”, destacou o parlamentar.

Cleuson espera que o Ministério público agilize as investigações e puna os responsáveis que estão comprometendo o futuro dessas crianças, haja vista que nas UBS não tem médicos, deixando a população a mercê da própria sorte. Diante de tantas reclamações existe o silêncio profundo do prefeito Olavinho e segundo o vereador, estes temas são assuntos constantes na tribuna da Câmara de vereadores.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.