Vídeo: Vereador Rogério Pontes faz desabafo sobre o requerimento apresentado por vereadores da base da prefeita Fernanda Hassem

O vereador Rogério Pontes fez um desabafo durante a última sessão sobre o requerimento apresentado pelo vereadores de base da prefeita na tentativa de anular a Comissão Especial de Inquérito para que as ações da prefeita Fernanda Hassem não sejam investigadas.

Para Rogério, esse requerimento quer ser enfeitado com palavras bonitas, querendo desmoralizar todos os 11 vereadores do município de Brasileia porque na sessão passada todos os vereadores votaram favorável para a criação da CEI e agora aparecer com este requerimento para anular o que foi aprovado a sete dias atrás é uma vergonha para o poder legislativo.

O parlamentar relata que espera que a população esteja vendo o que está acontecendo no parlamento do município de Brasileia, ocasião em que, pessoas votam a favor de um projeto aí vem na outra sessão votando contra com um requerimento que segundo Rogério não tem nem fundamento e inclusive ele votou contrário este requerimento, mantendo sua palavra dada em sessão anterior.

“Não tenho nada contra os meus colegas vereadores, até porque aqui nós somos uma família, mas a população de Brasileia precisa saber o que está acontecendo, pessoas que quer mandar em tudo no nosso município, mas não tem este poder de mandar em tudo, nós estamos aqui para fazer o melhor para Brasileia”, concluiu o parlamentar.

Veja o Vídeo:

Reivindicação na Câmara:

Vereador Rogério Pontes (PROS): começou suas palavras expressando seu descontentamento com uma situação que está acontecendo na unidade de saúde do km 68, onde segundo denúncias está sem medico a uma semana, em virtude dessa situação solicitou que a secretaria de saúde venha providenciar outro médico para a unidade o mais breve possível, pois, quem está sendo prejudicada são os moradores da comunidade. Pediu respostas do secretário de obras Francisco Lima em relação a situação do ramal que fica no km 75, se a secretaria irá realizar as melhorias necessárias para garantir a trafegabilidade no período invernoso. Solicitou que a secretaria de obras venha realizar um trabalho de qualidade nos ramais, pois, as famílias precisam de um ramal de qualidade e não que seja realizado uma maquiagem. Reconheceu os trabalhos que foram realizados no ramal do Etelvi, porém, criticou os serviços que vem sendo realizados nos Ramais da Aurora e Porto Carlos, com isso, solicitou que a secretaria venha se atentar e realizar um serviço de maior qualidade nos ramais acima mencionados. Afirmou que jamais nenhuma perseguição o atingirá, pois, tem fé e Deus no coração. Finalizou sua fala afirmando que a população de Brasiléia o conhece e que seu mandato está à disposição.