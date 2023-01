Vídeo: No seu terceiro mandato como prefeito, Padeiro deixa a população sofrer com a falta de pavimentação nas ruas de Bujari

Foi publicado em diário oficial a nomeação do ex-vereador de Brasileia Joelso dos Santos Pontes ao cargo de assistência e assessoramento da Secretaria de Estado de Governo.

O menino do Detran como é conhecido em Brasileia, já tinha sido nomeado ao cargo no meio da primeira gestão estadual de Gladson Cameli, contudo, no fim do mandato como é de praxe em qualquer gestão, Pontes tinha sido exonerado e já estava exercendo o cargo de agente de trânsito novamente.

Mas pra quem acreditava que um dos principais nomes do Progressistas na regional do Alto Acre estava sendo colocado de escanteio pelo governador Gladson Cameli, a supresa foi tremenda. Joelso Pontes está novamente nomeado ao cargo do grupo de chefia da SEGOV no Alto Acre e continuará sendo o interlocutor do Governo na regional.

Nossa equipe tentou contato com o ex-vereador, mas não obtivemos retorno. No entanto, o ex-parlamentar usou das redes sociais para expresssar sua gratidão aos prováveis responsáveis por sua nomeação.