Vídeo: No Governo Gladson Cameli, só quem está se dando bem nos últimos quatro anos é o pessoal de Manaus, dispara Jorge Viana

Durante uma sabatina ao programa Gazeta Entrevista, o candidato ao governo pelo PT, Jorge Viana, não poupou críticas ao direcionamento dado as empresas do Amazonas no governo Gladson.

O envolvimento de empresas de Manaus no governo de Gladson Cameli (PP), foi talvez uma das maiores decepções do empresariado local que apostou na eleição de Gladson em 2018.

A promessa de que iria transformar o estado em um modelo de desenvolvimento não saiu do discurso de campanha, pois é generalizada a maneira como se entrega a prestação de serviços para empresas do estado vizinho. Jorge Viana que quando governador fez centenas de obras e empoderou empresas do Acre, não poupou críticas a postura de Cameli.

“Nos últimos quatro anos só tá se dando bem as empresas de Manaus, se tiver o CNPJ do Amazonas leva tudo, do avião do governador a venda de medicamentos e merenda? Empresa de Manaus. Meu irmão, a primeira medida que nós vamos fazer é proteger as empresas do Acre, como nós fizemos quando estávamos no governo,” lembrou Jorge.

A campanha de Jorge Viana cresce e fica cada vez mais acirrada a corrida pelo segundo turno nas eleições de governo do Acre.

Veja o Vídeo: