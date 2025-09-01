Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal

Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov

Teve início nesta segunda-feira, 1º de setembro, a XXII Semana Florestal, evento promovido pelo curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre (Ufac). Ao longo de mais de duas décadas, a iniciativa se consolidou como um dos mais importantes fóruns de debate sobre meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia na região amazônica.

A programação, que se estende até sexta-feira, 5, reúne especialistas, pesquisadores, lideranças comunitárias e representantes de instituições públicas e privadas em torno de discussões estratégicas para o futuro da floresta e do desenvolvimento sustentável.

Abertura e atividades iniciais

A manhã de abertura foi marcada pela Mostra Científica e pela Feira da Bioeconomia, espaços que dão visibilidade a pesquisas e iniciativas inovadoras voltadas ao uso sustentável dos recursos florestais.

No período da tarde, a agenda inclui uma Mostra Cultural e, às 15h, a aguardada palestra magna do engenheiro florestal Jorge Viana.

A contribuição de Jorge Viana

Figura de destaque nacional e internacional, Jorge Viana tem sua trajetória profundamente ligada à Amazônia. Engenheiro florestal de formação, já ocupou os cargos de governador do Acre e senador da República. Atualmente, preside a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), onde atua para ampliar a inserção de produtos brasileiros, em especial os da bioeconomia amazônica, no mercado internacional.

Sua participação nesta edição deve enfatizar os desafios e oportunidades da região no cenário global, ressaltando o papel estratégico da floresta e da bioeconomia como motores de inovação, geração de renda e sustentabilidade.

Debates e minicursos

A Semana Florestal está organizada em três grandes eixos temáticos:

• Conservação, Restauração e Mudanças Climáticas (terça-feira, 2);

• Justiça Socioambiental e Saberes Tradicionais (quarta-feira, 3);

• Bioeconomia e Inovações Tecnológicas (quinta-feira, 4).

O evento se encerra com visitas técnicas a áreas de referência em conservação e produção sustentável, além de oficinas práticas sobre novas tecnologias aplicadas à gestão ambiental e florestal.

Importância do evento.

Para o coordenador do curso de Engenharia Florestal da Ufac, professor Paulo Trazi, a Semana Florestal representa um espaço essencial de diálogo e construção de soluções.

“Este é um momento em que ciência, saberes tradicionais e inovação tecnológica se encontram. O evento reforça a importância de políticas públicas consistentes e da cooperação entre instituições para que a Amazônia assuma, de fato, o protagonismo no desenvolvimento sustentável”, afirmou.

A relevância da programação também é destacada por quem vive o dia a dia acadêmico. A mestranda do programa Ciências Florestais (CIFLOR), Iwlly Cavalcante, ressalta que a atividade fortalece a prática extensionista da universidade:

“A Semana Florestal 2025 é fundamental para aprofundar o debate sobre o Manejo Florestal Comunitário e consolidar a extensão florestal na Ufac, que é um pilar importante para a formação dos discentes”, destacou.