Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal

Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total no inverno

Publicados

1 de setembro de 2025

Política

Veja o vídeo:

Ônibus escolar atola em ramal e expõe descaso do prefeito Padeiro em Bujari.

Um vídeo enviado ao Portal 3 de Julho mostra um flagrante que revoltou os moradores de Bujari. Um ônibus escolar ficou atolado no Ramal Linha Nova, após uma simples chuva de verão, evidenciando a precariedade das estradas rurais do município.

Nas imagens, é possível ver que o motorista, na tentativa de cumprir sua rota, precisou abandonar o veículo e buscar ajuda. Ele conseguiu um trator de pneu para tentar remover o ônibus da lama, mas, mesmo com o reforço da máquina, o resgate não teve sucesso — o veículo permaneceu atolado.

O episódio reacendeu a indignação dos moradores, que temem o que pode acontecer quando chegar o inverno amazônico, período em que as chuvas são mais intensas. Segundo eles, se agora já é impossível transitar, no inverno muitos ramais ficarão completamente isolados, impedindo o transporte de estudantes, trabalhadores e até de pacientes que precisam de atendimento médico.

Leia Também:  Autoridades participam de solenidade de Hasteamento da Bandeira em alusão ao aniversario de Brasileia

A responsabilidade recai diretamente sobre o prefeito João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, que recentemente declarou em entrevista que “não falta dinheiro, máquinas e nem pessoal” para garantir a manutenção dos ramais. A fala, no entanto, contrasta com a dura realidade enfrentada nas comunidades rurais, onde os moradores se sentem abandonados pelo poder público.

Para a população, o episódio do ônibus escolar atolado não é um caso isolado, mas sim o retrato de uma gestão marcada pelo descaso e falta de compromisso com a infraestrutura básica do município.

Veja o vídeo:

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda

Publicados

7 horas atrás

em

1 de setembro de 2025

Por

Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov

Teve início nesta segunda-feira, 1º de setembro, a XXII Semana Florestal, evento promovido pelo curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre (Ufac). Ao longo de mais de duas décadas, a iniciativa se consolidou como um dos mais importantes fóruns de debate sobre meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia na região amazônica.

A programação, que se estende até sexta-feira, 5, reúne especialistas, pesquisadores, lideranças comunitárias e representantes de instituições públicas e privadas em torno de discussões estratégicas para o futuro da floresta e do desenvolvimento sustentável.

Abertura e atividades iniciais

A manhã de abertura foi marcada pela Mostra Científica e pela Feira da Bioeconomia, espaços que dão visibilidade a pesquisas e iniciativas inovadoras voltadas ao uso sustentável dos recursos florestais.

No período da tarde, a agenda inclui uma Mostra Cultural e, às 15h, a aguardada palestra magna do engenheiro florestal Jorge Viana.

A contribuição de Jorge Viana

Figura de destaque nacional e internacional, Jorge Viana tem sua trajetória profundamente ligada à Amazônia. Engenheiro florestal de formação, já ocupou os cargos de governador do Acre e senador da República. Atualmente, preside a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), onde atua para ampliar a inserção de produtos brasileiros, em especial os da bioeconomia amazônica, no mercado internacional.

Leia Também:  Cameli usa a teoria da enrolatividade: Pela LRF, se não há patranha, Gladson só poderá assinar nomeação para a Saúde, Educação ou Segurança

Sua participação nesta edição deve enfatizar os desafios e oportunidades da região no cenário global, ressaltando o papel estratégico da floresta e da bioeconomia como motores de inovação, geração de renda e sustentabilidade.

Debates e minicursos

A Semana Florestal está organizada em três grandes eixos temáticos:

• Conservação, Restauração e Mudanças Climáticas (terça-feira, 2);

• Justiça Socioambiental e Saberes Tradicionais (quarta-feira, 3);

• Bioeconomia e Inovações Tecnológicas (quinta-feira, 4).

O evento se encerra com visitas técnicas a áreas de referência em conservação e produção sustentável, além de oficinas práticas sobre novas tecnologias aplicadas à gestão ambiental e florestal.
Importância do evento.

Para o coordenador do curso de Engenharia Florestal da Ufac, professor Paulo Trazi, a Semana Florestal representa um espaço essencial de diálogo e construção de soluções.

“Este é um momento em que ciência, saberes tradicionais e inovação tecnológica se encontram. O evento reforça a importância de políticas públicas consistentes e da cooperação entre instituições para que a Amazônia assuma, de fato, o protagonismo no desenvolvimento sustentável”, afirmou.

A relevância da programação também é destacada por quem vive o dia a dia acadêmico. A mestranda do programa Ciências Florestais (CIFLOR), Iwlly Cavalcante, ressalta que a atividade fortalece a prática extensionista da universidade:

Leia Também:  “Veto ao projeto dos consignados se deu por ser inconstitucional” diz Prefeita Socorro Neri

“A Semana Florestal 2025 é fundamental para aprofundar o debate sobre o Manejo Florestal Comunitário e consolidar a extensão florestal na Ufac, que é um pilar importante para a formação dos discentes”, destacou.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política4 horas atrás

Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal

Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
Política7 horas atrás

XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda

Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Política9 horas atrás

Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia3 dias atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia2 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado

Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Educação4 dias atrás

Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)

Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Educação5 dias atrás

Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso3 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso4 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...

ESPORTE

Esporte11 horas atrás

Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais

Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Esporte14 horas atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
Esporte3 dias atrás

Senador Alan Rick acompanha avanço das obras de revitalização da Vila Olímpica no município de Cruzeiro do Sul

Investimento de R$ 500 mil garante modernização da estrutura e permitirá o retorno da Escolinha de Futebol – Fotos: Gustavo...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS