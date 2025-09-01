Política
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total no inverno
Ônibus escolar atola em ramal e expõe descaso do prefeito Padeiro em Bujari.
Um vídeo enviado ao Portal 3 de Julho mostra um flagrante que revoltou os moradores de Bujari. Um ônibus escolar ficou atolado no Ramal Linha Nova, após uma simples chuva de verão, evidenciando a precariedade das estradas rurais do município.
Nas imagens, é possível ver que o motorista, na tentativa de cumprir sua rota, precisou abandonar o veículo e buscar ajuda. Ele conseguiu um trator de pneu para tentar remover o ônibus da lama, mas, mesmo com o reforço da máquina, o resgate não teve sucesso — o veículo permaneceu atolado.
O episódio reacendeu a indignação dos moradores, que temem o que pode acontecer quando chegar o inverno amazônico, período em que as chuvas são mais intensas. Segundo eles, se agora já é impossível transitar, no inverno muitos ramais ficarão completamente isolados, impedindo o transporte de estudantes, trabalhadores e até de pacientes que precisam de atendimento médico.
A responsabilidade recai diretamente sobre o prefeito João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, que recentemente declarou em entrevista que “não falta dinheiro, máquinas e nem pessoal” para garantir a manutenção dos ramais. A fala, no entanto, contrasta com a dura realidade enfrentada nas comunidades rurais, onde os moradores se sentem abandonados pelo poder público.
Para a população, o episódio do ônibus escolar atolado não é um caso isolado, mas sim o retrato de uma gestão marcada pelo descaso e falta de compromisso com a infraestrutura básica do município.
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov
Teve início nesta segunda-feira, 1º de setembro, a XXII Semana Florestal, evento promovido pelo curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre (Ufac). Ao longo de mais de duas décadas, a iniciativa se consolidou como um dos mais importantes fóruns de debate sobre meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia na região amazônica.
A programação, que se estende até sexta-feira, 5, reúne especialistas, pesquisadores, lideranças comunitárias e representantes de instituições públicas e privadas em torno de discussões estratégicas para o futuro da floresta e do desenvolvimento sustentável.
Abertura e atividades iniciais
A manhã de abertura foi marcada pela Mostra Científica e pela Feira da Bioeconomia, espaços que dão visibilidade a pesquisas e iniciativas inovadoras voltadas ao uso sustentável dos recursos florestais.
No período da tarde, a agenda inclui uma Mostra Cultural e, às 15h, a aguardada palestra magna do engenheiro florestal Jorge Viana.
A contribuição de Jorge Viana
Figura de destaque nacional e internacional, Jorge Viana tem sua trajetória profundamente ligada à Amazônia. Engenheiro florestal de formação, já ocupou os cargos de governador do Acre e senador da República. Atualmente, preside a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), onde atua para ampliar a inserção de produtos brasileiros, em especial os da bioeconomia amazônica, no mercado internacional.
Sua participação nesta edição deve enfatizar os desafios e oportunidades da região no cenário global, ressaltando o papel estratégico da floresta e da bioeconomia como motores de inovação, geração de renda e sustentabilidade.
Debates e minicursos
A Semana Florestal está organizada em três grandes eixos temáticos:
• Conservação, Restauração e Mudanças Climáticas (terça-feira, 2);
• Justiça Socioambiental e Saberes Tradicionais (quarta-feira, 3);
• Bioeconomia e Inovações Tecnológicas (quinta-feira, 4).
O evento se encerra com visitas técnicas a áreas de referência em conservação e produção sustentável, além de oficinas práticas sobre novas tecnologias aplicadas à gestão ambiental e florestal.
Importância do evento.
Para o coordenador do curso de Engenharia Florestal da Ufac, professor Paulo Trazi, a Semana Florestal representa um espaço essencial de diálogo e construção de soluções.
“Este é um momento em que ciência, saberes tradicionais e inovação tecnológica se encontram. O evento reforça a importância de políticas públicas consistentes e da cooperação entre instituições para que a Amazônia assuma, de fato, o protagonismo no desenvolvimento sustentável”, afirmou.
A relevância da programação também é destacada por quem vive o dia a dia acadêmico. A mestranda do programa Ciências Florestais (CIFLOR), Iwlly Cavalcante, ressalta que a atividade fortalece a prática extensionista da universidade:
“A Semana Florestal 2025 é fundamental para aprofundar o debate sobre o Manejo Florestal Comunitário e consolidar a extensão florestal na Ufac, que é um pilar importante para a formação dos discentes”, destacou.
