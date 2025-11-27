Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono

Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari

Um morador de Bujari enviou ao portal 3 de Julho Notícias um vídeo que mostra um ônibus escolar da rede municipal atolado na rua do Loteamento Maia. As imagens registram estudantes aguardando dentro do veículo enquanto o motorista tenta, sem sucesso, retirar o ônibus da lama, evidenciando as dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores.

Segundo relatos da população, a situação não é isolada. Moradores afirmam que o município vive um cenário de abandono sob a gestão do prefeito Padeiro. Entre as reclamações, estão ruas intrafegáveis, falta de iluminação pública e ausência de ações básicas de manutenção urbana.

Além da zona urbana, denúncias também apontam precariedade nos ramais e estradas vicinais. Produtores rurais relatam que o município enfrenta condições críticas para o transporte escolar, escoamento da produção e deslocamento das famílias.

De acordo com os moradores, tanto a cidade quanto a zona rural teriam sido deixadas à própria sorte pela atual administração, acumulando problemas que afetam diretamente a rotina da população. O vídeo enviado reforça o pedido da comunidade por providências urgentes para garantir segurança, mobilidade e dignidade aos cidadãos de Bujari

Veja o vídeo: