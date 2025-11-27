Política
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari
Um morador de Bujari enviou ao portal 3 de Julho Notícias um vídeo que mostra um ônibus escolar da rede municipal atolado na rua do Loteamento Maia. As imagens registram estudantes aguardando dentro do veículo enquanto o motorista tenta, sem sucesso, retirar o ônibus da lama, evidenciando as dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores.
Segundo relatos da população, a situação não é isolada. Moradores afirmam que o município vive um cenário de abandono sob a gestão do prefeito Padeiro. Entre as reclamações, estão ruas intrafegáveis, falta de iluminação pública e ausência de ações básicas de manutenção urbana.
Além da zona urbana, denúncias também apontam precariedade nos ramais e estradas vicinais. Produtores rurais relatam que o município enfrenta condições críticas para o transporte escolar, escoamento da produção e deslocamento das famílias.
De acordo com os moradores, tanto a cidade quanto a zona rural teriam sido deixadas à própria sorte pela atual administração, acumulando problemas que afetam diretamente a rotina da população. O vídeo enviado reforça o pedido da comunidade por providências urgentes para garantir segurança, mobilidade e dignidade aos cidadãos de Bujari
Veja o vídeo:
Senado celebra 80 anos da Confederação Nacional do Comércio e Alan Rick homenageia o acreano Leandro Domingos com Moção de Aplauso
O Senado Federal realizou, nesta quarta-feira (27), a solenidade em homenagem aos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), marcada também pelo lançamento oficial do selo postal comemorativo.
Durante o evento, o senador Alan Rick (AC) prestou uma homenagem especial ao acreano Leandro Domingos, propondo e entregando a ele uma Moção de Aplauso aprovada pela Casa.
Ao justificar a homenagem, Alan Rick destacou a atuação de Leandro Domingos dentro do Sistema Comércio e sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
“Leandro Domingos é um daqueles talentos que honra o Acre onde quer que esteja. Sua atuação no Sistema CNC fortalece o comércio, o turismo, a formação profissional e o empreendedorismo. É um acreano que carrega nossa marca de coragem, trabalho e superação”, afirmou.
O senador também registrou uma homenagem histórica do Sesc de Brasília que inaugurou sua nova sede administrativa com o nome de Leandro Domingos, reconhecendo sua contribuição para o Sistema S e para a expansão das políticas de formação, cultura e bem-estar. “A CNC é parte da espinha dorsal da economia brasileira. Celebrar seus 80 anos é reconhecer a força da iniciativa privada e também a importância de profissionais como Leandro, que contribuem para que o Brasil avance”, destacou Alan Rick.
A Moção de Aplauso reafirma o compromisso do senador em valorizar acreanos que elevam o nome do estado e atuam de forma decisiva na construção do desenvolvimento econômico do país.
