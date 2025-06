Vídeo mostra Cemitério de tratores no pátio da CEASA abandonado pela gestão de Bocalom, enquanto produtores rurais clamam por ajuda

A importância da soberania do sufrágio como fundamento da verdadeira representatividade política – Foto: Reprodução Facebook

Na programação do Fantástico, revista eletrônica da Rede Globo de Televisão, exibida aos domingos, vimos estampada, agora em rede nacional, a tragédia que é a administração do Prefeito Padeiro, do Município de Bujari.

A matéria fala por si só e muito diz sobre o descaso do “gestor” com a educação no âmbito do Município por ele dirigido. Padeiro esqueceu-se que quem comanda o núcleo estadual de educação no Bujari é sua esposa, Sra. Rocilda, o que nos faz crer que a desídia é “coisa de família”.

Causou profunda indignação a passividade demonstrada pela Primeira Dama ao comentar a questão, sobretudo por ser a Chefe da educação do estado no município, dando ares de “normalidade” à situação, com afirmações e conclusões que, nas entrelinhas, dão a entender que a situação era tida como “natural” e típica da região, quase que atribuindo aos sofridos alunos a culpa pela condição por eles vivida, simplesmente por morarem na zona rural.

Embora a matéria do Fantástico tenha ficado restrita à situação da escola referida na reportagem, é fato notório que a gestão de Padeiro frente ao Município de Bujari é um desastre, pela manifesta ineficiência, ou até ausência, das políticas públicas mais básicas, bastando citar, a título de exemplo, a absoluta intrafegabilidade dos ramais, situação também retratada na matéria exibida pela Rede Globo, onde a equipe de reportagem ficou “atolada” no trajeto.

Essa situação é cotidiana para quem vive na zona rural e necessita se deslocar para a cidade, sobretudo para atendimento de saúde, já que as equipes do município não se deslocam para atendimento in loco, ante a corriqueira ausência de material, insumos e medicamentos e, também, pela impossibilidade de tráfego.

Enquanto as crianças retratadas na reportagem estudam sobre um assoalho de terra batida, em um curral improvisado, sem paredes e sem mínimas condições sanitárias e de salubridade, a Prefeitura contratou um escritório de Advocacia por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com a justificativa de defender as causas do Município mas que, na realidade, patrocinaram dua defesa e, também, da Vice-Prefeita em ação que tramita na Justiça Eleitoral, por compra de votos, já que o Município tem Procurador para cuidar das causas da Municipalidade.

No último pleito eleitoral, Padeiro venceu seu adversário com uma diferença nominal de apenas 57 (cinquenta e sete) votos, cuja vantagem, conforme demonstrado nos autos da ação eleitoral e também no inquérito instaurado na Polícia Federal, foi fruto de escancarada compra de votos, muitos dos quais obtidos por iniciativa e sob o comando de seu filho, que declarou em cartório como se dava o esquema ilegal, anexando comprovantes de transferências via PIX para os eleitores cooptados, muitos deles residentes em Rio Branco, sem qualquer vínculo com o Município.

Embora a Justiça Eleitoral tenha certa resistência em revogar mandatos por via de decisão judicial, isso em homenagem ao Princípio da Soberania do Sufrágio e da Vontade Popular Manifestada nas Urnas, no caso do Bujari essa soberania não existiu e a pretensa maioria sabidamente foi fabricada, na medida em que os votos que determinaram a vitória foram “adquiridos” de forma ilícita.

Em situações como essa, onde a vontade do Povo é corrompida pela compra do voto, o combate a ineficiência administrativa perde signigicativa força, pois, a concepção de quem compra o mandato é que já pagou o preço para ocupar o cargo e, bem por isso, não tem o dever de bem gerir os destinos da população a que representa.

Contudo, esses políticos incautos esquecem que também representam, ou deveriam representar, quem não voltou neles, pois o Prefeito administra a todos e não somente aos seus eleitores, sobretudo os comprados, situação esta que, no caso do Bujari, a maioria manifestadas nas urnas, independentemente de ter sido comprada, é de apenas 57 eleitores, fato que macula, de forma indelével a “representatividade” que Padeiro acha que possui.

Urge, pois, que a Justiça Eleitoral corrija essa distorção e estirpe os maus políticos do Poder trazendo ao Povo a verdadeira representatividade.

Veja o vídeo: