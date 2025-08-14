Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard

Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale

O deputado estadual Fagner Calegário está no centro de uma grave polêmica política no Acre após se tornar alvo de uma nota pública explosiva da Equilibrium Consultoria e Serviços, empresa que atua em diversos municípios do estado.

No documento, a empresa não economiza palavras para acusar o parlamentar de mentir, perseguir adversários, agir como chantagista e se beneficiar de empresas “laranjas” para obter vantagens políticas e financeiras.

Acusações diretas e sem rodeios

De acordo com a Equilibrium, as declarações feitas por Calegário contra contratos de serviços terceirizados na Prefeitura de Acrelândia seriam, na verdade, parte de uma estratégia de pressão para que prefeitos favoreçam empresas ligadas a ele.

A nota afirma que o próprio sindicato ligado ao parlamentar teria denunciado a prestadora anterior, criando um cenário conveniente para que ele tentasse emplacar sua própria indicação na vaga.

“Com que moral pode dizer o que deve ser feito por quaisquer prefeitos, buscando holofotes na mídia e se escondendo no parlamento, para utilizar a tribuna e fazer acusações covardes e levianas, sem cuidar de seus próprios crimes?”, diz um trecho do texto.

Segundo a empresa, o deputado não teria condições morais para criticar prefeitos enquanto, conforme a denúncia, responde a diversos processos cíveis e criminais. Entre eles, estaria uma ação no valor de R$ 1,85 milhão e investigações relacionadas aos artigos 184 (violação de direitos autorais) e 168 (apropriação indébita) do Código Penal.

Pressão política e suposta chantagem

A Equilibrium acusa Calegário de tentar usar o discurso moralizador como fachada para impor exigências a prefeitos.

O texto cita que o parlamentar teria pedido diretamente que o prefeito Olavinho, de Acrelândia, contratasse uma indicação sua e que justificaria a solicitação dizendo precisar de recursos para estruturar sua campanha eleitoral.

Além disso, a nota aponta que o deputado seria ligado a empresas terceirizadas que recebem recursos públicos e que agiria como “testa de ferro” ou “laranja” em contratos.

Segundo a empresa, ele teria como prática gravar conversas com interlocutores para posteriormente usá-las como ferramenta de chantagem.

Funcionários fantasmas e uso político de recursos

Um dos trechos mais polêmicos da denúncia é a acusação de que o deputado manteria cabos eleitorais contratados e pagos com dinheiro público, mas que não desempenhariam funções reais.

A Equilibrium provoca: Calegário deveria apresentar à sociedade a lista completa desses nomes e provar que não se tratam de funcionários fantasmas.

“Sua lamentável e apagada atividade parlamentar só busca garantir figuração de testa de ferro/laranja, a sua holding e derivados”, acusa a nota.

Empresa diz ser ficha-limpa

Em defesa própria, a Equilibrium destaca que nunca atrasou salários, não tem dívidas com funcionários ou fornecedores e não participa de esquemas ilícitos.

O texto afirma que a empresa sempre rejeitou convites para “acordos” nos gabinetes de Calegário e que sempre desconfiou de suas ações, que classifica como “perniciosas”.

A nota também reforça que a postura do deputado é conhecida entre prefeitos, secretários e outros parlamentares, que estariam cientes de sua forma de atuar politicamente.

Para a empresa, o parlamentar usa a imunidade legislativa como escudo para atacar adversários sem apresentar provas.

Desafio ao Judiciário

No fim, a Equilibrium desafia Calegário a levar o caso à Justiça, afirmando que está pronta para provar sua lisura e exigir que o deputado apresente provas concretas de suas acusações.

“Nós e um mundo de instituições executivas, secretários e prefeitos já lhe conhecemos desde muito.

Estamos acostumados com suas armações e repugnamos a perseguição que impinge a quem não segue sua cartilha. Apesar de ser deputado, fraco, mas é”, conclui.

Sem resposta do parlamentar

A reportagem entrou em contato com o gabinete do deputado Fagner Calegário para ouvir sua versão, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.