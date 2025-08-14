Política
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Política
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva (PP), prometendo a construção de 300 casas populares para o município. As imagens foram registradas durante um evento no município, e trazem o senador Petecão afirmando:
“Se Deus quiser, nós vamos, Rosana. Através do meu mandato de senador e o da Mailza, nós vamos construir aqui, no Quinari, 300 casas populares. Porque nós já construímos, e agora vamos fazer muito mais. Nós temos dois senadores, e o Márcio Bittar também vai ajudar, porque ele está do lado do bem, do lado de quem quer o melhor para o Quinari.”
A fala, no entanto, contrasta com um áudio atribuído a Petecão e enviado a uma pessoa identificada como Magno. Nele, o parlamentar nega ter feito a promessa e acusa a prefeita de tentar se autopromover:
“Nunca prometi casas populares para Rosana. Isso é uma tentativa dela de autopromoção política. A prefeita gastou R$ 9 milhões para fazer apenas 31 casas. Vou ao TCU para saber como se gasta esse valor em tão poucas unidades. Isso não é papel de gente séria.”
A denúncia do senador faz referência a obras habitacionais realizadas pela prefeitura, que, segundo ele, teriam custo médio de R$ 290 mil por unidade — valor considerado alto para o tipo de construção. Petecão afirmou que pedirá a abertura de investigação no Tribunal de Contas da União.
A prefeita Rosana Pereira ainda não se manifestou publicamente sobre as declarações do senador e sobre as suspeitas levantadas quanto aos gastos da obra.
O episódio amplia o clima de tensão política no município e expõe uma relação de conflito entre aliados que, até pouco tempo, apareciam juntos em agendas públicas.
Veja o vídeo:
Política
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale
O deputado estadual Fagner Calegário está no centro de uma grave polêmica política no Acre após se tornar alvo de uma nota pública explosiva da Equilibrium Consultoria e Serviços, empresa que atua em diversos municípios do estado.
No documento, a empresa não economiza palavras para acusar o parlamentar de mentir, perseguir adversários, agir como chantagista e se beneficiar de empresas “laranjas” para obter vantagens políticas e financeiras.
Acusações diretas e sem rodeios
De acordo com a Equilibrium, as declarações feitas por Calegário contra contratos de serviços terceirizados na Prefeitura de Acrelândia seriam, na verdade, parte de uma estratégia de pressão para que prefeitos favoreçam empresas ligadas a ele.
A nota afirma que o próprio sindicato ligado ao parlamentar teria denunciado a prestadora anterior, criando um cenário conveniente para que ele tentasse emplacar sua própria indicação na vaga.
“Com que moral pode dizer o que deve ser feito por quaisquer prefeitos, buscando holofotes na mídia e se escondendo no parlamento, para utilizar a tribuna e fazer acusações covardes e levianas, sem cuidar de seus próprios crimes?”, diz um trecho do texto.
Segundo a empresa, o deputado não teria condições morais para criticar prefeitos enquanto, conforme a denúncia, responde a diversos processos cíveis e criminais. Entre eles, estaria uma ação no valor de R$ 1,85 milhão e investigações relacionadas aos artigos 184 (violação de direitos autorais) e 168 (apropriação indébita) do Código Penal.
Pressão política e suposta chantagem
A Equilibrium acusa Calegário de tentar usar o discurso moralizador como fachada para impor exigências a prefeitos.
O texto cita que o parlamentar teria pedido diretamente que o prefeito Olavinho, de Acrelândia, contratasse uma indicação sua e que justificaria a solicitação dizendo precisar de recursos para estruturar sua campanha eleitoral.
Além disso, a nota aponta que o deputado seria ligado a empresas terceirizadas que recebem recursos públicos e que agiria como “testa de ferro” ou “laranja” em contratos.
Segundo a empresa, ele teria como prática gravar conversas com interlocutores para posteriormente usá-las como ferramenta de chantagem.
Funcionários fantasmas e uso político de recursos
Um dos trechos mais polêmicos da denúncia é a acusação de que o deputado manteria cabos eleitorais contratados e pagos com dinheiro público, mas que não desempenhariam funções reais.
A Equilibrium provoca: Calegário deveria apresentar à sociedade a lista completa desses nomes e provar que não se tratam de funcionários fantasmas.
“Sua lamentável e apagada atividade parlamentar só busca garantir figuração de testa de ferro/laranja, a sua holding e derivados”, acusa a nota.
Empresa diz ser ficha-limpa
Em defesa própria, a Equilibrium destaca que nunca atrasou salários, não tem dívidas com funcionários ou fornecedores e não participa de esquemas ilícitos.
O texto afirma que a empresa sempre rejeitou convites para “acordos” nos gabinetes de Calegário e que sempre desconfiou de suas ações, que classifica como “perniciosas”.
A nota também reforça que a postura do deputado é conhecida entre prefeitos, secretários e outros parlamentares, que estariam cientes de sua forma de atuar politicamente.
Para a empresa, o parlamentar usa a imunidade legislativa como escudo para atacar adversários sem apresentar provas.
Desafio ao Judiciário
No fim, a Equilibrium desafia Calegário a levar o caso à Justiça, afirmando que está pronta para provar sua lisura e exigir que o deputado apresente provas concretas de suas acusações.
“Nós e um mundo de instituições executivas, secretários e prefeitos já lhe conhecemos desde muito.
Estamos acostumados com suas armações e repugnamos a perseguição que impinge a quem não segue sua cartilha. Apesar de ser deputado, fraco, mas é”, conclui.
Sem resposta do parlamentar
A reportagem entrou em contato com o gabinete do deputado Fagner Calegário para ouvir sua versão, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Prefeito Zequinha Lima Recebe Equipamentos da Defesa Civil Estadual para o combate a Incêndios
Prefeito de Rodrigues Alves e Senador Sérgio Petecão articulam investimentos milionários para a educação no FNDE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante serviços de saúde, logística de trânsito e limpeza durante o Novenário de Nossa Senhora da Glória
Com ônibus adquirido por emenda do senador Alan Rick, OCA Móvel chega ao Bujari e amplia atendimentos no Acre
POLÍTICA
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial
André Kamai e Clendes Villas Boas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão legislativa na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Educação6 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
-
Educação7 dias atrás
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
-
Política5 dias atrás
Presidente Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e programas no Acre ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana
-
Política6 dias atrás
Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre: “É hora de união, mais trabalho e mais investimentos pelo nosso querido Estado”