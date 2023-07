Vídeo: Cesário Braga fala da diferença com relação a BR-364 no governo Lula, após quatro anos de puro abandono por Bolsonaro

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) classificou de “inexplicável” a decisão da prefeitura de Rio Branco, administrada pelo prefeito Tião Bocalom, que, através do presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Carpeggiani Maciel Brito, indeferiu o repasse de R$ 500 mil, valor que seria destinado a entidades sociais na capital acreana. A Resolução CMAS 49, de 2023, foi publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (20).

Os recursos destinados às entidades filantrópicas, provenientes de emendas individuais do senador Sérgio Petecão, foram indicadas via Fundo Municipal de Assistência Social para a Associação Cristã Alfa (Acalfa) e para a diocese de Rio Branco. Cada entidade receberia o valor de R$ 250 mil.

O senador informou que o dinheiro em questão foi indicado por ele em maio passado, após visitar, juntamente com a vice-prefeita Marfisa Galvão, os gestores da Acalfa e da diocese. Ao comentar a decisão do gestor da capital de não aceitar os recursos, o parlamentar disse não estar surpreso com a recusa dos recursos pelo prefeito Bocalom.

“Já vi tantas coisas nessa administração do Bocalom, que esse indeferimento, para retaliar e perseguir a Marfisa Galvão, não me causa surpresa. É lamentável que a atitude do prefeito venha a prejudicar entidades sociais que, em geral, estão desempenhando o serviço que a prefeitura não realiza. Esse tipo de boicote não faz parte da função de um gestor público. É lamentável que ele [Bocalom] não tenha aprendido a separar o público do privado. Com esse gesto mesquinho, quem perde é a população, que deveria cobrar do prefeito as devidas explicações por recusar dinheiro público em tempos escassos,” afirmou.