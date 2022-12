Vice-prefeito de Tarauacá, Maranguape, contratará empresa de Goiás por quase R$50 mil para “atualização de planta genérica”

Acre – O vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), assinou uma dispensa de licitação no valor de R$47 mil para contratação de uma empresa de contabilidade do estado de Goiás.

O fato chamou atenção pelo alto valor da dispensa de licitação, favorecendo uma empresa de contabilidade de outro estado, que prestará serviço de “atualização de planta genérica”. O texto não explica o que seria, em contabilidade, “planta genérica”.

Segundo a publicação, a prefeitura contratará a pessoa jurídica Claudio Ferreira da Silva Contabilidade, CNPJ 30.350.161/0001-76, residente na Rua Paula / centro / Heitoraí / GO, CEP: 76.670-000, diz a publicação.

O texto informa ainda que será pago o valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), cujo “objeto é a contratação da empresa de contabilidade especializada para atualização de planta genérica de acordo com as especificações e obrigações constantes no termo de referência, visando atender as demandas da prefeitura municipal de Tarauacá“.

O documento publicado se refere ao Termo de Ratificação da Dispensa de Licitação n.º 026/2022, Processo Nº 4342/2022.