Deputada mãe do Secretário de Meio Ambiente, Israel Milane, vota a favor da mineração em terras indígenas

Pré-candidato à Câmara Federal, Israel Milane, prefeita Fernanda Hassem (meio) e a pré-candidata Vanda Milani (direito) ao Senado. Foto: Reprodução

A deputada federal Vanda Milane – PROS, chamou atenção ao votar favorável ao polêmico projeto que autoriza a exploração mineral em terras indígenas no Brasil. Sendo ela mãe do filho secretário de governo justamente da pasta que cuida do meio ambiente e das políticas indígenas do Acre, mostra o compromisso zero com a preservação da Amazônia.

A Câmara dos Deputados aprovou, por 279 a favor, 180 contrários e três abstenções, um requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL) 191/2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. O texto, criticado por ambientalistas e especialistas em direitos humanos, deve agora ser levado a votação – ao mesmo tempo em que um grupo de trabalho discute seu teor.

O PL 191/2020 foi chamado de “vergonha” pela oposição, seja por permitir a degradação de áreas preservadas, seja por desrespeitar as áreas reservadas às terras indígenas. Já parlamentares da base do governo de Jair Bolsonaro indicam que o projeto interessa à segurança energética do país, que precisa de fertilizantes cuja importação está comprometida após a Guerra da Rússia – por mais que a maior parte das reservas de insumos não venha de terras indígenas.

O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) disse que a aprovação da urgência soa a uma “provocação” em relação ao ato de artistas e ativistas que se reuniu com parlamentares e que se seguiu na porta do Congresso pedindo, justamente, reponsabilidade dos parlamentares com a pauta socioambiental. “É pra dizer quem manda – é pra dizer quem é maioria. Mas ser maioria não garante grandeza -e a maioria sai pequena desta Casa hoje.”

Israel Milane deve ser candidato a deputado federal na eleição deste ano e certamente não terá os ambientalista nem indígenas como carro chefe de sua campanha.

Além de Vanda Milane, o deputado federal Alan Rick – União Brasil e Mara Rocha (sem partido) votaram favoráveis a proposta.

A vereadora Neiva Badotti fez um pequeno desabafo a respeito do desgoverno de Gladson Cameli, os inúmeros descasos vão desde a saúde até a educação na região do Alto Acre. A princípio, a parlamentar falou a respeito da irresponsabilidade com o pagamento dos servidores terceirizados que até o momento não receberam nenhum pagamento em 2022, onde na ocasião a empresa joga a culpa para o governo e o governo joga a culpa para a empresa e quem fica prejudicado com reação a sua subsistência, sem alimentação, sem poder honrar os seus compromissos.

