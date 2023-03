Vereadores que tentam afastar prefeito e não tem compromisso com a população se deslocam para Rio Branco, em busca de informações no Tribunal de Contas

Após agirem em interesses próprios, a situação é de desespero por parte dos vereadores que não tem compromisso com a população epitaciolandense e votaram a favor do afastamento do prefeito Sérgio Lopes por clara perseguição política.

De acordo com informações repassadas ao site 3 de Julho Notícias, os parlamentares estiveram na capital Rio Branco precisamente no Tribunal de Contas do Estado do Acre em busca de informações a respeito das contas do município, acreditando encontrar alguma irregularidade para justificar o afastamento, mas nada estão encontrando.

A atitude covarde desses parlamentares contra a gestão foi tão rejeitada que até o momento nenhum advogado aceitou pegar o caso, pois, ao ver, constataram que está tudo fora do contexto Jurídico, sem fundamentação e sem embasamento plausível que justifique tal feito.

Os vereadores não imaginaram que com essa atitude ficariam tão mal visto diante da sociedade, agora estão sendo chamados de perseguidores e muito criticados pela população e pela mídia, após vir à tona a verdade por trás desse pedido.

Consta ainda que a situação entre a comissão foi formada sem votação e sem transparência, simplesmente ilegítima. O desespero é tão grande que em uma coletiva recente, eles, Zé Maria, Rubens e Pantico da água não falaram nada com nada e sequer sabiam responder aos questionamentos dos repórteres, mostrando claramente o despreparo por parte deles.

Seria mais viável que os vereadores atuassem de forma certa, auxiliando o poder executivo nas demandas do município, colocando em primeiro lugar os interesse públicos, mas não é de agora que a maioria na Câmara está jogando contra sem dar condições para o executivo trabalhar como deveria.

As informações dão conta que o primeiro a crescer o olho foi o presidente da Câmara, Diojino, que quer ser prefeito a todo custo e não tem medido as consequências para isso e conseguiu cooptar apoio de alguns vereadores para os planos que estavam por vir.