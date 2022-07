Vereadores Neiva e Leomar denunciam desvio de recursos públicos, desvio de conduta e desvio de finalidade na gestão de Fernanda Hassem

A vereadora Neiva Badotti e o vereador Leomar Barbosa atenderam uma denúncia de desvio de recursos públicos, desvio de conduta e desvio de finalidade, tudo isso através do mal uso de maquinários públicos que a prefeitura estaria deixando à serviço de Empresários do nosso município.

De acordo com os parlamentares, foi aprovado na Câmara de Brasiléia um orçamento de aproximadamente R$ 120 milhões de reais e uma maioria de vereadores ainda avalizaram 30% deste valor para que a excelentíssima senhora gestora do município, remaneje de forma que entender, sem prestar informações para a Casa Legislativa.

Foi aprovado também um projeto da patrulha mecanizada, para que os pequenos produtores, com poucas condições pudessem ter acesso a essas máquinas para a limpeza de açudes, destoca, aradagem, etc.

“Mas a realidade do município é outra, totalmente diferente das promessas feitas pela senhora prefeita, enganando o nosso povo, os nossos produtores rurais, desviando de uma forma ou outra os recursos e os sonhos da população que esperava uma gestão diferente. Voltando à denúncia, eu, juntamente com o vereador Leomar Barbosa, constatamos a veracidade dos fatos, uma PC do Programa Calha Norte e um Trator de Esteiras, que deveriam estar à serviço do município, atendendo às pessoas mais necessitadas, atendendo aos nossos agricultores, estava à serviço de terceiros, de empresários conhecidos, as duas máquinas trabalhando para manter a troca de favores, abastecidos com combustíveis do município, negociando o bem público, tudo isso a 59 km de Brasiléia, em frente à entrada do ramal do 59″, destacou a vereadora.

A vereadora destaca ainda alguns situações que a população de Brasileia está enfrentando, como as obras paralisadas (Escola Socorro Frota, Garagem Municipal), crime ambiental no parque Centenário, funcionários contratados irregularmente, recebendo em mãos ou no PIX, veículos em mãos de pessoas sem habilitação, servindo a pessoas que eram para fiscalizar os gastos públicos mas que prefere se lambuzar na farra dos recursos públicos, funcionários portariados e efetivos em desvios de função, já denunciados, um verdadeiro mecanismo de cartas marcadas, tudo isso em função de um coringa e que chamamos aqui atenção dos órgãos de justiça que fiscalizem as denúncias, que puna os culpados.

Veja o Vídeo: