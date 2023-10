Vereadores de Epitaciolândia agradecem Petecão por garantir R$ 2,5 milhões para construção do novo prédio da Câmara

Fotos: Luã Braga

Cumprindo a missão de trabalhar pelo fortalecimento das cooperativas, a equipe técnica da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB-AC) realizou nesta sexta-feira, 6, na sede da instituição, um encontro para capacitação e alinhamento com as cooperativas do Vale do Juruá com o objetivo de apresentar ferramentas e plataformas disponibilizadas pelo Sistema OCB que vão contribuir com a governança e gestão das coops.

Presente no encontro, o Superintendente do Sistema OCB, Émerson Gomes, destacou que as cooperativas compreenderam bem o uso das plataformas e que as ferramentas serão de grande auxílio para a gestão e desenvolvimento de cada uma.

“As cooperativas conceberam bem a questão das plataformas, entenderam a importância de cada uma para a gestão, com as ferramentas eles tem uma estrutura para alimentar com informações, que traz um diagnóstico sobre como é que a cooperativa está se comportando e como pode evoluir. Nós trabalhamos essas plataformas com o objetivo de crescimento dessas cooperativas”, afirmou.

Parceria com a ABDI

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, participou da reunião e apresentou as ações e projetos da Agência que podem ser acessados pelas cooperativas e reafirmou a parceria com o Sistema OCB para fortalecer as cultura cooperativista no Acre.

Novas possibilidades

O presidente da Cooperativa Juruá Alimentos, Adauto Messias, pontuou que o encontro resultou novas perspectivas e oportunidades que vão ajudar a fortalecer a gestão das cooperativas.

“Gostei bastante de conhecer as plataformas disponibilizadas pela OCB, das opiniões das outras cooperativas e dos encaminhamentos da reunião. Dalí saíram boas ideias e novas alianças, projetos que creio que as nossas cooperativas poderão acessar através da ABDI, que poderão trazer benefícios para cooperativas do nosso Acre”, afirmou.

Já o presidente da Cooperfarinha, Sebastião Oliveira, destacou que as ferramentas são essenciais para o desenvolvimento das cooperativas e aproveitou a oportunidade para agradecer a equipe técnica do Sistema OCB pelo apoio dado às cooperativas do Juruá.

“Para mim esse encontro foi muito proveitoso, é muito importante que as cooperativas se organizem junto à OCB para ter os aparatos necessários que facilite os trabalhos de cada uma. Eu só tenho que agradecer, confesso que aprendi muito. Temos que acompanhar a tecnologia para poder gerenciar melhor as nossas cooperativas, agradeço toda a equipe da OCB que mobilizou esse momento para nós”, disse.

As cooperativas geram empregos e movimentam a economia, contribuindo para o desenvolvimento das regiões onde atuam como um todo. Além disso, elas desenvolvem políticas e iniciativas que contribuem para tornar a sociedade mais justa e os valores humanos mais respeitados.

Participantes

Além dos citados, também participaram do encontro os dirigentes da Juruá Alimentos, Coopercafé, Cooperativa Recanto, SuAves Alimentos, Cooperfam, cooperativas da agricultura familiar e do agro que produzem farinha, feijão, temperos, café, verduras, frutas e hortaliças nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves.

Fotos: Luã Braga

