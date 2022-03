Vereadora Neiva Badotti poderá ser uma das alternativas de votos para a eleição de deputada por Brasiléia

As tramas políticas para as bandas de Brasileia tem favorecido e muito parte do parlamento mirim do município, prova disso, é o vereador Jurandir Queiroz, que optou por trair a sua base de sustentação política e abrir mão de sua independência no parlamento para ficar bajulando o poder executivo.

Jurandir Queiroz (PROS) foi eleito com a ajuda de um empresário de Rio Branco, que no período eleitoral passado largou seu estabelecimento para se dedicar somente em eleger o ex-açougueiro Jurandir, que sempre almejou uma vaga na Câmara de Brasileia, depois de eleito veio as negociações, o então vereador começou a seguir rumos diferentes.

Segundo informações, ao alcançar o objetivo de ser eleito, Jurandir chutou o empresário e aqueles que mais acreditaram e lutaram por sua vitória, porém esse gostinhos de vitória só quem vai sentir é ele próprio.

Muitos usam o termo de que Jurandir se vendeu para a prefeita, onde usa seu mandato como vereador para barganhar quase 20 cargos na prefeitura de Brasileia, garantindo inclusive uma gratificação sobre o salário da esposa Srª. Ericina dos Santos Araújo Oliveira, que em ocupar um cargo de auxiliar administrativo no Setor de Cadastro chegou a receber mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês, valor muito superior aos seus salários que deveria ser de R$ 1.546,14 (um mil e quinhentos e quarenta e seis e quatorze centavos) mas desde que o esposo se tornou vereador, o salário de Ericina nunca mais foi o mesmo.

Mas não para por aí, além da esposa, Jurandir colocou o enteado, Gidean Araújo, que trabalha no CRAS e outros dos seus para barganhar cargos e inclusive dedicar o seu mandato na Câmara de Brasileia para ficar debaixo das asas da prefeita, deixando assim de ter um mandato voltado para o povo.

Jurandir chutou o empresário e foi ajudar a Nandinha, agora (segundo informações) Jurandir está sendo agraciado pela prefeita para ficar caladinho e dizer amém na câmara para tudo que for de vontade da gestora, independentemente de quem vá favorecer.

Após este episódio, o vereador Jurandir ficou conhecido em Brasileia como “traíra”, isso porque mesmo após o episódio lamentável envolvendo Fernanda Hassem com o casal Dêda e Maria Antônia, Jurandir que na época fazia parte do grupo político da deputada Maria Antônia permaneceu ao lado da prefeita, mesmo sabendo que ela deu uma rasteira política no Casal.

Veja abaixo o histórico de recebimento da esposa do vereador Jurandir:

