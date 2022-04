Vereadora Neiva Badotti foi vítima de desrespeito e afrontada pelo Secretário de Planejamento de Brasiléia, Emersom Leão

Na sessão desta terça-feira (05), a vereadora Neiva Badotti foi vítima de desrespeito e afrontada pelo Secretário de Planejamento Municipal de Brasiléia, Emersom Leão, que foi convidado a prestar esclarecimentos para a população com relação a 13 banheiros na Agrovila do Km 26, que até o momento não foram concluídos.

De acordo com a publicação da parlamentar em sua rede social, com o aval da prefeita, Emerson Leão foi até a tribuna da Câmara apenas com um objetivo, tentar desmoralizar o Poder Legislativo daquela municipalidade.

A última semana foi marcada nas redes sociais por uma hashtag (#) pedindo “RESPEITO”, principalmente para uma mulher, e em nome dessa mesma mulher, o Secretário Emersom Leão, afrontou publicamente uma mulher na Tribuna, tentando intimida-la.

“Esse é o tratamento que esta IN(gestão) tem com os poderes, com o aval da prefeita, este cidadão veio apenas com um objetivo, tentar desmoralizar o Poder Legislativo. Infelizmente ainda estamos presenciando esse tipo de comportamento, onde na ausência de explicações, sobra a soberba, a arrogância, a prepotência, o VITIMISMO nas redes sociais. Menos, Sra. prefeita, não use as pessoas, esse secretário é apenas um mal necessário para a sua gestão, é apenas mais uma ferramenta útil, um ser desprovido de habilidades comportamentais”, publicou Neiva.

Veja o Vídeo: