Vereadora Neiva Badotti denuncia suposto pagamentos de propina envolvendo a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e o vereador Rogério Pontes

A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, aproveitou a sessão desta terça-feira para desabafar a indignação que ela estava sentindo com o vereador Rogério Pontes. Neiva iniciou afirmando que o problema do vereador Rogério Pontes não é no coração, mas sim no caráter que ele não tem.

Neiva teria ficado descontente dom Rogério pelo fato do vereador ter questionada a sua ausência na sessão de abertura dos trabalhos legislativos que aconteceu na semana passada, ocasião em que Rogério teria chamado os vereadores de oposição (Marinete Mesquita, Reinaldo Gadelha, Jurandir Queiroz e Neiva Badotti) de irresponsáveis, Badotti retrucou tal pronunciamento.

A mesma afirmou que não tem que dá satisfação de sua vida para Rogério, da mesma forma que ele não tinha que dá satisfação a ela quando foi “se vender” as vésperas da eleição da mesa diretora além de outras acusações feitas por Neiva.

Desde já, o portal 3 de Julho Notícias chama a atenção do Ministério Público e órgãos controladores para que investiguem o suposto caso de pagamentos de propina envolvendo a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e o Vereador em questão, pois á indícios de crime eleitoral por parte do vereador Rogério Pontes, como traz o discursos da vereadora Neiva. Talvez esse seja o momento de os órgãos responsáveis acabar com a inércia diante de evidências de crime por parte de políticos detentores de poder.

Neiva chegou a afirmar que tem provas de que Rogério Pontes quando era presidente da Câmara de Brasileia comprou votos por R$ 300,00 (trezentos reais) e como agora Rogério está desafiando os vereadores nas urnas, Neiva acredita que ele está com a conta gorda, o que lhe dá condições de continuar comprando votos por até R$ 500,00 (quinhentos reais) na próxima eleição.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.