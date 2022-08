Vereadora Neiva afirma que a prefeita Fernanda Hassem mente para que ninguém saiba que sua administração é péssima

Veja o Vídeo:

Durante a sessão que aconteceu na Câmara de Vereadores de Brasileia, a vereadora Neiva Badotti afirmou que o município não é as maravilhas que a prefeita Fernanda Hassem descreve nos meios de comunicação que ela paga e sim que a gestora falta com a verdade para que os demais não saibam que a administração dela é péssima.

A parlamentar afirmou ainda que o Executivo Municipal se resume nas andanças da nobre prefeita pelo estado e fora dele, com uma redação de busca de recursos e melhoramentos para a cidade, mas essa melhora não aparece.

“Na realidade, o que vemos são algumas promessas feita pelo governador em compra de massa asfáltica para recapeamento e tapa buracos. Nas ruas principais, Rui Lino e Marinho Montes, o DERACRE está fazendo, água no bairro Nazaré o DEPASA, através do governo, já colocou. Obras com emendas parlamentares federais estão tendo finalidades alheias que chamo aqui a intervenção do TCE, MP e da PF para destinar uma vigilância maior nesses recursos que não concretizam o seu destino final, que são as obras que nunca terminam ou são abandonadas, os motivos do abandono ainda muito obscuros, pois nunca o executivo fornece as respostas ou não querem que a população saibam”, disse Neiva.

Como exemplo, a vereadora destacou a importante obra da escola, Socorro Frota, que como o nome bem diz pede socorro pelo fato de estar abandonada e sabe lá onde foi parar os recursos para a realização da obras

“Passo a chamar de Escola SOS FROTA, mais de três milhões em verbas federais que sumiram. Sumiram juntos com as respostas do executivo; Sumiram junto com a inércia da Controladoria e Ouvidoria Municipal; Sumiram junto com os Procuradores Jurídicos Municipais, que legalizam os contratos e não têm respostas para a população; Sumiram junto com as empresas que sem justificativa fundamentada desaparecem levando boa parte desse dinheiro. E o que fica para a população?”, destacou.

Fica o descaso, os sonhos roubados, a enganação e a farra de alguns com o dinheiro público.

A parlamentar citou também sobre o CREAS, o Portal Transparência da prefeitura nos revela algo interessante.

Uma obra que teve um recurso federal da Dep. Jéssica Sales no valor de cerca de 350 mil reais, já concretizado nas contas da prefeitura, mas no dito portal consta apenas um pagamento para a Construtora TELES no valor de 49 mil reais, onde o Prédio do CREAS foi “concluído” e inaugurado em 3 de julho de 2021 com a presença da Deputada, mas o prédio nunca foi usado, inauguraram com maquiagem e hoje tem uma reforma feita por funcionários provisórios da prefeitura, fazendo o dobro do serviço da empresa e ganhando apenas um salário mínimo e uma marmita, informações essas repassadas pelos próprios trabalhadores provisórios.

“Cadê o restante do dinheiro? A empresa construiu esse prédio que custava 350 mil por apenas 49 mil? Essa nobre vereadora não tem essas respostas, desculpa população! Mas a prefeitura está trabalhando e eu falo demais…… Operação inverno objetivo: Lavar as ruas de Brasiléia em plena temporada de chuvas. E a prefeita onde está? Em algum lugar deste estado, ou País ou Paris”, concluiu.

Assistam o vídeo da minha fala na 3ª Sessão

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Os servidores da Educação do estado estão revoltados, com tanto descaso do governo Gladson Cameli com a maior categoria do Acre. Os servidores liderados pelo Sinteac, alegam que o governo descumpriu acordo judicial firmado com a categoria e que só iniciam o ano que vem tiver cumprimento do que foi acordado. Os servidores estiveram mais uma vez na frente da casa Civil e manifestaram sua insatisfação com Gladson Cameli.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.