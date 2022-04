Vereadora Marinete mostra indícios de que Fernanda Hassem cometeu várias infrações político que podem levar a sua cassação

Na sessão ordinária que aconteceu nesta terça-feira (05), a vereadora Marinete Mesquita tratou de um assunto importante e que merece uma atenção do judiciário e do próprio Poder Legislativo quanto o descumprimento da legislação municipal por parte da prefeita de Brasileia Fernanda Hassem que segundo a parlamentar o decreto lei nº 201 de 27 de fevereiro de 1967 pode resultar na cassação do mandato de gestora.

Marinete trouxe ao conhecimento do público alguns artigos desta lei que trata das relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, iniciando no art. 4º -São infrações politico/administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos pelo julgamento da Câmara dos vereadores e sancionados com a cassação do mandato.

-Impedir o funcionamento regular da Câmara;

-Impedir o exame de livros, folha de pagamentos e demais documentos que devem constar os arquivos da prefeitura, bem como a verificação de obras, serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara, ou auditoria regularmente instituída;

Esta infração a prefeita Fernanda Hassem cometeu quando ao ser solicitada por vereadores sobre a folha e espelho de pagamento, não forneceu ao Poder Legislativo, lembrando que essa omissão pode resultar na cassação do mandato.

-Desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações à Câmara quando feitos a tempo e em forma regular e regimental;

Esta infração a Exa. prefeita também cometeu, quando os vereadores formalizaram pedidos de informações por várias vezes e não foram atendidos, simplesmente foram ignorados pela municipalidade, sem que houvesse ética para com o Poder Legislativo. Vale destacar que a prefeita Fernanda Hassem cometeu muitas outras infrações da referida lei que se a Câmara fosse jugar resultaria em uma cassação eminente.

Veja o Vídeo: