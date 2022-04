Vereadora Marinete afirma que profissionais estavam sendo contratados antes mesmo de projeto ser aprovado na Câmara

Nesse governo progressista pode-se dizer que tudo é farinha do mesmo saco, o governador Gladson Cameli é conhecido por prometer e não cumprir, os aliados parecem se espelhar no governador ao prometer e também não cumprir, é um bom exemplo da brincadeira “segue o líder”, onde desta vez o que está em jogo é a relação do governador Gladson com a deputada Vanda Milani e Cia.

Nesta semana, o governador passou a caneta azul em nove indicados da deputada, esta seria uma sanção ao grupo da parlamentar pois momentos anteriores, o filho Israel Milani que era Secretário de Meio Ambiente havia prometido ao governador que se filiaria do Partido Progressistas, mas na reta final da janela ele teria enganado Gladson e se filiado em outro partido onde concorrerá a uma vaga no congresso nacional, vale lembrar que este filme já foi visto antes.

O mesmo aconteceu com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, que é noiva de Israel e também teria prometido a Gladson que ingressaria no Progressistas, mas não cumpriu a promessa e o governador também não deixou por menos e exonerou familiares e amigos próximos que haviam sido nomeados em altos cargos e foram exonerados.

Vale lembrar que, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado foi o cenário ideal para que Tanto Israel como sua mãe ganhasse notoriedade em cima do Governo, onde em ações da secretaria, Israel enquanto secretário dava todo o crédito a ele e sua mãe, sem ao menos pronunciar o nome do governador.