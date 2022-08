Vereadora Marinete Mesquita afirma que mandato de Fernanda Hassem é sem gestão, incompetente, incapaz e ineficiente

Empresário Gerson Cunha e o ex-vereador Bil Rocha – Foto: Reprodução / Arquivo Bil Rocha

Após a repercussão da matéria envolvendo o Gerente de Esportes de Brasileia e o recebimento de dinheiro em mão, o empresário Gerson Cunha, que é presidente do time “Esporte Clube Auto Peças Cunha” e quem entregou o dinheiro para Bil, gravou um vídeo confirmando que após o término da partida no campeonato ele teria pagado o que ele considerou como “mensalidade do campo de Brasileia”.

De acordo com Gerson, esta não é a primeira vez que ele paga essa mensalidade em espécie para usar o campo da prefeitura de Brasileia nas quinta-feira e aos sábados para a realização das famosas “peladas”. Ao tomarem conhecimento desses pagamentos que estão sendo realizados de forma errônea, alguns vereadores do município, constataram que essa forma de pagar para usar bem público é errado e deve ser levado ao conhecimento dos órgãos competentes.

Em conversa com alguns parlamentares, essa situação vai ser levada ao conhecimento do Ministério Público e da Polícia Federal para que ambos investiguem quanto está sendo pagos e o tempo que isso vem acontecendo, pois esse dinheiro era para estar sendo pagos na conta da prefeitura de Brasileia, pois quando se entrega dinheiro em mão configura-se como crime.

Para maiores esclarecimentos, a forma correta de pagamento seria cada participante adquirir uma guia no Setor de Cadastro, em seguida ser pago na Casa lotérica ou agencia bancária para que conste que o dinheiro foi encaminhado para as contas da pessoa jurídica.

Ouça o áudio:

Veja o Vídeo: