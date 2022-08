Vereadora fala do destaque negativo que Brasiléia ganhou devido a visita da Policia Federal na prefeitura e na casa de Tadeu Hassem

A vereadora Neiva Badotti (PSB), iniciou o uso da tribuna relatando que o recesso parlamentar foi muito proveitoso, pois, aproveitou para realizar mais visitas, e verificar in loco a situação.

Na oportunidade demonstrou seu descontentamento e relatou ser vergonhoso o fato que presenciou, onde ao receber uma denúncia foi verificar a veracidade dos fatos juntamente com o vereador Leomar Barbosa (PSD), e chegando ao local no km 59 pode comprovar os fatos onde tinham maquinas do município compradas com dinheiro público trabalhando para empresários, sendo que eram para estar realizando melhorias em prol da população.

A parlamentar destacou sua insatisfação em relação as obras paradas no município que estão sem previsão de ter seu retorno, relatou sobre a visita que a Polícia Federal fez recentemente na prefeitura de Brasileia e destacou a importância da operação para que os fatos que estão sendo investigados sejam elucidados da melhor maneira.

A parlamentar relatou sobre o destaque negativo que Brasiléia ganhou devido as recentes visitas da Policia Federal por possíveis escândalos de corrupção na gestão.

Continuando sua fala, Badotti relatou que o “mensalinho” existe na atual gestão, e apenas o que mudou é que ele foi informatizado, não é mais pago em mão, agora é via pix, foi modernizado. A vereadora afirmou que quem recebe o “mensalinho” tem que devolver 60% para a fonte pagadora. Com isso pediu que as autoridades competentes venham investigar a situação que lesa o erário público. Solicitou também que o poder executivo venha executar o orçamento que foi aprovado na câmara e realize melhorias na cidade que em vários pontos necessitam de melhoramento.

Solicitou que o representante do governo na regional verifique a possibilidade de ocorrer um tapa buracos em toda extensão do ramal do Polo, visto que a atual situação que o mesmo se encontra vem colocando em risco a vida de quem trafega no local.

Solicitou da secretaria de obras que venha realizar a extensão do asfalto que vai até o Bairro 8 de Março, pois, há uma comunidade logo a frente que está abandonada e no inverno as pessoas ficam impossibilitadas de sair, que a prefeitura venha prolongar por mais 1 km o asfalto.

