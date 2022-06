Vereadora afirma que Tadeu Hassem está roubando o dinheiro público, deu calote de 100 mil no primo e já mexeu no alheio em Porto Velho

Vereadora Neiva Badotti afirma que Tadeu Hassem está roubando o dinheiro público de cara limpa – Foto: Assessoria CMB / Arte Alemão Monteiro

A vereadora Neiva Badotti não poupou palavras para mostrar à população do município de Brasileia a outra face do ex-secretário de finanças e pré-candidato, Tadeu Hassem, ocasião em que desqualifica Tadeu mostrando que o mesmo não é blindado e que em um passado recente e ainda hoje comete crime, segundo Neiva, se comete crime quando rouba dinheiro público de cara limpa.

A parlamentar cita que durante uma entrevista, Tadeu teria demonstrado incômodo com as denúncias que estão sendo realizadas na Câmara de vereadores, em sua maioria pela vereadora Neiva. Diante deste incômodo, Tadeu teria aproveitado a gestão passada (do ex-prefeito Everaldo) para atacar o ex-secretário de Finanças, Jacks Aroldo. Revoltada com esta situação, Neiva resolveu explanar em tribuna as práticas ilegais, os crimes praticados por Tadeu Hassem.

“Não foi o ex-secretário de finanças (Aroldo), que deu um calote de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no primo prefeito; Não foi o ex-secretário de finanças que foi expulso do trabalho por mexer no alheio no estado vizinho, precisamente em Porto Velho – RO; o ex-secretário de finanças nunca roubou os aposentados e lembrar o senhor que não é blindado! Se o senhor não quer ser citado aqui, não mexa no alheio, não meta a mão no dinheiro público de cara limpa como o senhor vem fazendo”, enfatiza.

Neiva destaca ainda que Tadeu, na tentativa de se mostrar um homem tão íntegro, tão bom e que quer subir apontando o dedo para gestões passadas, também está sendo investigado no inquérito da Polícia Federal, então não tem moral para apontar o dedo para ninguém.

Veja o Vídeo: