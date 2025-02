Vereador Zemar denuncia a Energiza e diz: “ICMBio de maneira covarde, truculenta, irresponsável, invade casas de colonos”

Na manhã desta terça-feira (25), o vereador do município de Brasileia, Zemar Jerônimo, se pronunciou na tribuna da Câmara para sair em defesa dos interesses da população tanto da zona urbana, como também da zona rural. O parlamentar fez um discurso com ênfase no descaso por parte da empresa Energisa para com o consumidor e o abuso praticado por parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.

A princípio, o vereador Zemar destacou a forma com que a empresa Energiza tem agido no momento de suspender o fornecimento de energia, o mesmo esclareceu que muitas pessoas em Brasileia não tem o aplicativo do banco para efetuar o pagamento da conta de energia no momento do corte e quando tem a energia cortada, a pessoa ainda precisa aguardar até 24 horas para ter a sua energia religada. O parlamentar considerou uma brutalidade.

Diante da situação, o vereador Zemar anunciou que apresentará dois projetos importantes que impactarão na vida dos brasileenses. Um dos projetos é para proibir a Energisa de cortar a energia das casas das pessoas a partir das 13:00 horas da tarde. O motivo, segundo ele, seria a truculência com que a empresa tem agido com relação aos cortes.

Outra situação que o vereador Zemar destacou foi o que ele considerou como sendo o uso arbitrário da força de polícia que o ICMBio não tem, mas tem praticado. “O ICMBio vai nesses seringais, de maneira covarde, de maneira truculenta, de maneira irresponsável, invadindo casas, invadindo propriedades, derrubando casas, derrubando curral. Isso não tem amparo legal. A minha casa é meu abrigo inviolável, nela ninguém pode penetrar, a não ser com ordem judicial…”, desabafou o parlamentar, indignado.

Ainda na oportunidade, Zemar solicitou à presidência da Câmara de Vereadores para que a Câmara monte uma comissão de vereadores para ir até Rio Branco conversar com o chefe do ICMBio. “Eu quero que eles me mostre a lei que permite eles andar com revolver na cintura, com pistola na cintura… Eu quero que eles me mostrem a lei que assegura eles a invadir propriedade na zona rural, a entrar nas casas, apreender moto-serra e entrar nas casas para apreender instrumento de trabalho do seringueiro”, enfatizou.