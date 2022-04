Vereador Ronaldo Reis denuncia que Feijó recebeu mais de R$ 20 milhões do fundeb e escolas estão destruídas

O vereador do município de Feijó procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar o descaso da prefeitura com as escolas da zona rural que segundo ele, não tem a menor condições de receber os alunos.

As fotos mostradas abaixo é de uma dessas escolas, a mesma está localizada no Alto Rio Envira e como podemos comprovar, as condições da Unidade Educacional está péssima, o local está completamente abandonado pela gestão do prefeito Kiefer e da secretaria municipal de educação.

Mas o que chama a atenção é que o vereador Ronaldo afirmou que no ano de 2021, a prefeitura de Feijó recebeu mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e mesmo com todo esse montante, tanto a secretária de educação como o prefeito deixaram muitas escolas ficar um completo desastre.

O parlamentar afirma que ao se deparar com as condições das escolas ele ficou estarrecido, pois acreditava que a prefeitura teria tido zelo com as unidades de ensino, mas constatou que a realidade era bem diferente e questiona onde foram parar os recursos enviados para a Cidade.