Vereador Reinaldo Gadelha denuncia o descaço da prefeita Fernanda Hassem com o ramal do km 19, vídeo mostra o sofrimento dos moradores

Vereador Reinaldo Gadelha e a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

As reclamações sobre as péssimas condições de trafegabilidade dos ramais de Brasileia, na desgastada gestão da prefeita Fernanda Hassem, têm se tornado cada vez mais comum devido ao abandono por parte do pode público, como mostra o vídeo abaixo.

O vereador Reinaldo Gadelha que é morador do Ramal do km 19, procurou a redação do 3 de Julho Notícias para denunciar uma situação de iminente isolamento que não só ele mas também os demais moradores estão enfrentando, e o problema costuma ficar mais difícil nos trechos das ladeiras, pois a lama impossibilita os moradores de seguir caminho.

Vale destacar que durante o verão e com recursos a disposição, a prefeitura simplesmente ignorou a infraestrutura na zona urbana e rural e não realizou trabalhos paliativos para evitar que no inverno os ramais ficassem intrafegáveis e agora, os moradores estão tendo que lidar com o resultado de uma gestão incompetente e sem empatia com os moradores.

Agora, os moradores buscam por resposta e tudo que a prefeitura alega é que nada pode fazer por conta do inverno, enquanto isso, os produtores sofrem com tamanha falta de irresponsabilidade do poder público municipal.

Veja o Vídeo:

