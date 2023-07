Vereador Pantico dispara: “Graças a Deus que está acabando”, sobre a gestão desastrosa de Mazinho Serafim em Sena Madureira!

Na sessão realizada na noite desta terça-feira (4) na Câmara Municipal de Sena Madureira, o vereador Pantico, do Partido Progressista (PP), voltou a tecer duras críticas à administração do prefeito Mazinho Serafim, do partido União do Bem (UB). O cerne da discussão foi o resultado do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que colocou Sena Madureira em quarto lugar no Acre em termos populacionais. As informações e do portal Yaco News.

Pantico destacou a falta de gestão como ponto central de suas críticas: “Já podemos considerar a gestão Serafim como a pior que Sena Madureira já teve. Como é que Sena Madureira cai do terceiro para o quarto lugar? Isso é incompetência, falta de gestão. As pessoas estão deixando Sena Madureira por falta de oportunidades. Não há realização de concursos públicos. Aqueles que estudam não encontram oportunidades na Prefeitura”, afirmou o vereador.

O vereador ainda prosseguiu com sua crítica contundente: “Graças a Deus que está acabando, porque se durasse mais, Sena Madureira cairia para o sétimo lugar em termos populacionais no Estado”.

Contrapondo as críticas de Pantico, o vereador Alípio Gomes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), aliado político de Mazinho Serafim, afirmou que a diminuição no número de habitantes não ocorreu devido à falta de gestão. Segundo Gomes, muitos moradores que foram contabilizados no censo anterior não foram incluídos desta vez por residirem após a linha Cunha Gomes, que é o marco que divide o Acre do Estado do Amazonas.

A polêmica levantada na Câmara Municipal reflete a insatisfação de parte da população de Sena Madureira com a administração de Mazinho Serafim. A queda no ranking populacional do município, somada às críticas relacionadas à falta de oportunidades e ausência de concursos públicos, ressaltam a urgência de medidas para impulsionar o desenvolvimento local e reverter essa situação.

É fundamental que os governantes estejam atentos às demandas da população, buscando soluções efetivas para promover o crescimento socioeconômico e garantir o bem-estar dos cidadãos. Através do diálogo e da busca por uma gestão mais eficiente e transparente, é possível superar desafios e construir uma cidade próspera para todos os seus habitantes.