Vereador Marquinhos Tibúrcio vai até o ponto de mototaxi e desce a porrada em pai de família, Marquinhos nega, e caso vai parar na delegacia

Já está mais do que comprovado que no período em que a vereadora Arlete Amaral esteve a frente da presidência do Poder Legislativo do município de Brasileia, o erário público foi lesado, a começar quando Arlete comprou com recursos públicos, uma peça automotiva com um valor acima do mercado para um veículo particular, mas desta vez vamos tratar de outra denúncia envolvendo Arlete.

A redação do Portal 3 de Julho Notícias recebeu a denúncia de que a presidente Arlete autorizou o abastecimento, por meio da Câmara de Vereadores de Brasileia, de um veículo modelo Caminhonete Range, cor preta, placa QLV 5026, que de acordo com uma breve investigação descobrimos que a Range pertence a empresa privada Agrosal IMP e EXP EIRELI, com residência no município de Epitaciolândia.

Foram liberados por Arlete a quantidade de 65 litros de diesel do Poder Legislativo para abastecer tal veículo, o fato teria ocorrido no dia 4 de maio de 2021, há cerca de quatro meses em que Arlete Amaral estava como presidente da Câmara, ou seja, logo no início de sua gestão.

Diante das inúmeras denúncias de supostas irregularidades praticada pela presidente Arlete Amaral cabe uma manifestação do Ministério Público para responsabilizar aqueles que de alguma forma ou várias lesam o erário público para seus próprios interesses e responsabilizar aqueles que agiram com irresponsabilidade diante da administração pública.

Tentamos contato com a parlamentar para saber a justificativa em autorizar o abastecimento de um veículo particular por meio da Câmara, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso. Desde já o espaço fica aberto para os devidos esclarecimentos a cerca do assunto.