Vereador Marcos Ribeiro diz que o governador Gladson Cameli se apropriou das máquinas e deixou a população a mercê da própria sorte

O Vereador de Epitaciolândia, Marcos Ribeiro, usou o seu grande expediente na tribuna da Câmara para falar sobre o maquinário que o governador Gladson Cameli tirou dos ramais do município e deixou todas as máquinas paradas em Brasileia.

O vereador afirma que o governador Gladson se apropriou das máquinas que foram adquiridas com emendas parlamentares da bancada federal no valor de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), e deixou a população do município a mercê da própria sorte e diante do que está acontecendo, os deputado federais e os três senadores não têm culpa porque eles mandaram o dinheiro (recurso parlamentar).

“A responsabilidade é do governador que tirou as máquinas daqui e que tem representação aqui no município que são os vereadores Nego e a Preta que desrespeitou os paramentarem de Epitaciolândia, mais o governador deixou o maquinário parado lá em Brasileia. Qual soma mais, com a prefeitura aqui trabalhando ou paradas lá em Brasileia?, questionou o vereador Marcos.

Veja o Vídeo: