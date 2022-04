Vereador Leomar Barbosa diz que Everaldo Gomes, Leila Galvão, Deda e Maria Antônia levaram rasteiras de Fernanda Hassem

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e o vereador Leomar Barbosa – Arte Alemão Monteiro / 3 de Julho Notícias

Durante a votação da prestação de Contas do ex-prefeito Everaldo Gomes, o vereador Leomar Barbosa em seu momento de votar fez alguns esclarecimentos a respeito da conversa que teve anteriormente com o ex-gestor e sobre as rasteiras praticadas pela prefeita do município de Brasileia Fernanda Hassem.

De acordo com o vereador, o ex-prefeito Everaldo teria lhe afirmado que foi procurado pela prefeita Fernanda Hassem, onde na ocasião buscava apoio para a eleições de 2020 à sua reeleição, e na oportunidade Fernanda teria firmado o compromisso de “se caso o ex-prefeito Everaldo lhe apoiasse na campanha, Everaldo teria sua prestação de contas aprovada na Câmara por sua base, na legislatura passada”, mas como de costume Fernanda não honrou o compromisso firmado com Everaldo.

Na oportunidade, Leomar destacou que as palavras quando são dadas tem que ser cumpridas ou com lucro ou com prejuízo e quem deveria ter aprovado a prestação de contas era a base da prefeita, mas por algum motivo não foi votada.

Com esta situação, o vereador listou três casais que segundo ele foram vítimas das rasteiras da prefeita Fernanda Hassem, sendo eles: Leila Galvão e Nelsinho, Deputada Maria Antônia e Dêda e Everaldo Gomes e Marissanta Rodrigues.

Veja o Vídeo:

