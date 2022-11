Vereador Fábio Araújo é um dos indiciados pela Polícia Federal na “Operação Contagio” por corrupção, pena pode chegar há 12 anos de reclusão

Na manhã desta quarta-feira (23), a deputada estadual Maria Antônia, o ex-prefeito Dêda e o coordenador da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA do município de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro, estiveram reunidos com o Diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE, Petrônio Antunes.

Na oportunidade, o casal iniciou agradecendo pela excelente receptividade com que todos lhes receberam na sede do departamento, sobretudo ao Diretor-presidente Petrônio pela disponibilidade de reservar um tempo para se reunirem. A cerca dos assuntos Dêda e Maria Antônia trataram das emenda parlamentares da deputada junto aos municípios do Acre.

Essas emendas tem feito toda a diferença para a vida dos produtores rurais e o Deracre representando o governo do estado tem se mostrado um parceiro para a execução dos trabalhos e com grande dedicação. O casal destacou ainda que se sentiu honrado e muito feliz por ter uma pessoa com a capacidade e competência que Petrônio tem para comandar o Deracre.

“Hoje nós nos reunimos com o nosso Diretor-presidente, Petrônio para tratarmos sobre as emendas parlamentares junto aos nossos municípios e estamos muito felizes pela dedicação, responsabilidade e competência do Petrônio que não tem medido esforços para auxiliar os município com os trabalhos fruto dessas emendas. Gostaria de agradecer profundamente a ele e ao nosso governador Gladson Cameli que tem feito importantes investimentos e dado condições para trabalhar”, destacou Dêda.