Vereador Elvis Dany afirma que Mazinho Serafim está comendo no prato que cuspiu quando resolveu se aliar a Gladson

Elvis Dany afirma que Serafim está comendo no prato que cuspiu quando resolveu se aliar ao governo mesmo após ter se levantado contra a idoneidade do governador – Foto: Reprodução

O vereador Elvis Dany do município de Sena Madureira, destacou em tribuna a postura do prefeito Mazinho Serafim em se aliar com o governador mesmo após ter se levantado contra a idoneidade e a honra de Gladson Cameli, faltando o respeito com a sua própria base.

Dany destaca que essa aproximação de Mazinho com o Governador Gladson Cameli, não é por preocupação com a gestão ou com a Cidade, mas sim a preocupação maior é o futuro político do prefeito e em um momento de desespero em Brasília, tomou uma decisão sem que ao menos tivesse o respeito com sua própria base na Câmara de Vereadores e deu seguimento falando de ingratidão

Elvis enfatizou ainda que a ingratidão é esperada na política, assim como ele, o Senador Sérgio Petecão sofreram gestos de ingratidão por parte do prefeito Mazinho Serafim, isso é esperado, porém a falta de respeito é preciso tomar cuidado!

“A gente escuta que a política causa nojo e como eu digo aqui, o mais nojento não é a gente cuspir no prato que comeu, não é causar um gesto de ingratidão, o mais nojento é a gente comer no prato que cuspiu e assim fez o Sr. Prefeito. Tantas e tantas veze levantou-se contra a idoneidade, contra a honra do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, chamando-o de moleque, falta com a verdade e outras e outras palavras”, destacou o parlamentar.

Veja o Vídeo: