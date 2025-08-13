Política
Vereador Eber Machado escancara mais um vexame da gestão Tião Bocalom: dinheiro do povo jogado no lixo em obra recém-inaugurada
Vereador Eber Machado denuncia novo desperdício na gestão Bocalom.
O vereador Eber Machado voltou a acionar o alerta (vídeo no Instagram) sobre a forma como a Prefeitura de Rio Branco, sob comando do prefeito Tião Bocalom (PL), vem tratando o dinheiro público. E desta vez, a denúncia é de tirar qualquer cidadão do sério: uma obra há menos de um ano já está passando por reforma completa, consumindo novamente recursos que poderiam estar sendo aplicados em áreas urgentes como saúde, educação e infraestrutura básica.
O alvo da vez é a fonte de água luminosa e interativa na Praça da Revolução, no coração da capital acreana. Segundo Eber, o local foi entregue com pompa e discurso de modernização, mas nem completou 12 meses de uso e já está todo quebrado, com operários refazendo praticamente tudo.
— “Tem gente que me acusa de fazer politicagem. Não! O que eu faço é fiscalizar, porque a função do vereador é zelar pelo dinheiro público, coisa que o prefeito Bocalom não faz. Tivemos problema no viaduto, tivemos problema na Ponte da Júdia, que custou mais de nove milhões, e agora essa aqui. Será que vai ficar desse jeito mesmo?”, desabafou Eber.
Obra sem placa, sem transparência e sem garantias
Para piorar, Eber afirma que não há qualquer placa informando se a obra está sendo refeita com recursos próprios da Prefeitura ou se a empresa responsável está atuando dentro do prazo de garantia.
— “Cadê as garantias dessas obras? Cadê o Tribunal de Contas e o Ministério Público para cobrar responsabilidade? Aqui não tem nenhuma placa, não sabemos se a Prefeitura está pagando de novo ou se a construtora está corrigindo o próprio erro. Isso é falta de respeito com a população”, questionou.
Histórico de problemas e suspeita de má gestão
O vereador lembrou que esse caso se soma a uma lista crescente de fiascos na gestão Bocalom. O viaduto da cidade apresentou problemas pouco tempo depois de inaugurado. A famosa ponte da Júdia consumiu mais de R$ 9 milhões e também virou motivo de piada e revolta entre moradores devido a falhas e abandono.
— “O Boca faz isso porque não se importa. Nem com você e nem com sua família. E vou dizer mais: eu acho que ele não está bem da cabeça. Porque quem se importa, cuida. E ele não cuida. Ele gasta e depois deixa estragar”, atacou Eber, sem poupar críticas.
O peso no bolso do cidadão
Enquanto obras mal executadas e sem manutenção drenam recursos públicos, a população de Rio Branco enfrenta buracos nas ruas, falta de medicamentos nos postos de saúde e escolas precisando de reformas urgentes. Cada centavo gasto duas vezes na mesma obra é dinheiro que deixa de ser investido em necessidades reais da cidade.
A denúncia de Eber Machado não é apenas mais um embate político: é um retrato do que acontece quando a gestão pública não prioriza planejamento, fiscalização e compromisso com o bem coletivo. E, ao que tudo indica, a conta desse descaso continuará caindo no colo do contribuinte rio-branquense.
Veja o vídeo no Instagram:
Enquanto as abelhas “fazem a festa” no cafezal de Bocalom, os moradores de Rio Branco amargam o descaso da gestão municipal
Enquanto Rio Branco sofre com falta de água e abandono, prefeito Tião Bocalom prefere cuidar do seu cafezal e fazer campanha – Foto: Facebook/ Bocalom
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), parece ter trocado as prioridades da capital por agendas pessoais e políticas. Quando não está viajando pelo interior do Acre articulando sua pré-candidatura para as eleições de 2026, Bocalom é visto em sua fazenda de café, ostentando imagens e mensagens sobre a produção rural, como se fosse esse o papel central de um gestor municipal.
Enquanto isso, a realidade da capital acreana é bem diferente das belas fotos divulgadas pelo prefeito. Bairros inteiros sofrem diariamente com a falta de água, ruas esburacadas, iluminação precária e acúmulo de lixo. A população enfrenta problemas básicos que deveriam ser prioridade de qualquer administração responsável.
Em uma de suas recentes publicações nas redes sociais, Bocalom escreveu:
“Olá, meus amigos! Como está lindo o meu café! E o aroma do cheiro das flores desabrochadas é inexplicável, só quem já sentiu sabe, e quem faz a festa são as abelhas. Em breve teremos novidades, aguardem!”
A declaração, em tom de celebração, contrasta com o cenário de caos vivido por milhares de famílias que abrem a torneira e não têm água para beber, cozinhar ou tomar banho. Enquanto as abelhas “fazem a festa” no cafezal do prefeito, os moradores de Rio Branco amargam o descaso e o abandono da gestão municipal.
Críticos apontam que a postura de Bocalom demonstra um distanciamento preocupante dos problemas urgentes da cidade. Para eles, é inaceitável que um prefeito dedique mais tempo a autopromoção no campo e à antecipada campanha política, enquanto a capital sofre com demandas básicas não atendidas.
Se o aroma das flores do café encanta o prefeito, para a população de Rio Branco, o cheiro que predomina é o do descaso.
