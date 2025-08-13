Vereador Eber Machado escancara mais um vexame da gestão Tião Bocalom: dinheiro do povo jogado no lixo em obra recém-inaugurada

Vereador Eber Machado denuncia novo desperdício na gestão Bocalom.

O vereador Eber Machado voltou a acionar o alerta (vídeo no Instagram) sobre a forma como a Prefeitura de Rio Branco, sob comando do prefeito Tião Bocalom (PL), vem tratando o dinheiro público. E desta vez, a denúncia é de tirar qualquer cidadão do sério: uma obra há menos de um ano já está passando por reforma completa, consumindo novamente recursos que poderiam estar sendo aplicados em áreas urgentes como saúde, educação e infraestrutura básica.

O alvo da vez é a fonte de água luminosa e interativa na Praça da Revolução, no coração da capital acreana. Segundo Eber, o local foi entregue com pompa e discurso de modernização, mas nem completou 12 meses de uso e já está todo quebrado, com operários refazendo praticamente tudo.

— “Tem gente que me acusa de fazer politicagem. Não! O que eu faço é fiscalizar, porque a função do vereador é zelar pelo dinheiro público, coisa que o prefeito Bocalom não faz. Tivemos problema no viaduto, tivemos problema na Ponte da Júdia, que custou mais de nove milhões, e agora essa aqui. Será que vai ficar desse jeito mesmo?”, desabafou Eber.

Obra sem placa, sem transparência e sem garantias

Para piorar, Eber afirma que não há qualquer placa informando se a obra está sendo refeita com recursos próprios da Prefeitura ou se a empresa responsável está atuando dentro do prazo de garantia.

— “Cadê as garantias dessas obras? Cadê o Tribunal de Contas e o Ministério Público para cobrar responsabilidade? Aqui não tem nenhuma placa, não sabemos se a Prefeitura está pagando de novo ou se a construtora está corrigindo o próprio erro. Isso é falta de respeito com a população”, questionou.

Histórico de problemas e suspeita de má gestão

O vereador lembrou que esse caso se soma a uma lista crescente de fiascos na gestão Bocalom. O viaduto da cidade apresentou problemas pouco tempo depois de inaugurado. A famosa ponte da Júdia consumiu mais de R$ 9 milhões e também virou motivo de piada e revolta entre moradores devido a falhas e abandono.

— “O Boca faz isso porque não se importa. Nem com você e nem com sua família. E vou dizer mais: eu acho que ele não está bem da cabeça. Porque quem se importa, cuida. E ele não cuida. Ele gasta e depois deixa estragar”, atacou Eber, sem poupar críticas.

O peso no bolso do cidadão

Enquanto obras mal executadas e sem manutenção drenam recursos públicos, a população de Rio Branco enfrenta buracos nas ruas, falta de medicamentos nos postos de saúde e escolas precisando de reformas urgentes. Cada centavo gasto duas vezes na mesma obra é dinheiro que deixa de ser investido em necessidades reais da cidade.

A denúncia de Eber Machado não é apenas mais um embate político: é um retrato do que acontece quando a gestão pública não prioriza planejamento, fiscalização e compromisso com o bem coletivo. E, ao que tudo indica, a conta desse descaso continuará caindo no colo do contribuinte rio-branquense.

Veja o vídeo no Instagram: