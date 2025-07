Vereador Eber Machado denuncia abandono da Ponte do Judia, critica gestão Bocalom e cobra providências do Ministério Público

O vereador de Rio Branco, Eber Machado, voltou a denunciar nesta semana a situação precária da Ponte do Judia, localizada na capital acreana. Segundo o parlamentar, a estrutura foi construída às pressas com fins eleitorais, durante a campanha de 2024, para favorecer a reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL).

“Até quando a Ponte do Judia vai ficar nesta situação, prefeito Bocalom? Isso é uma vergonha”, questionou Eber Machado em vídeo divulgado nas redes sociais.

O vereador cobrou providências urgentes e fez um apelo aos órgãos de controle. “Alô Ministério Público, alô Tribunal de Contas, esse descaso não pode ficar impune”, disse.

Para o parlamentar, a demora na recuperação da ponte coloca em risco a vida da população. “Pessoas vão ter que perder suas vidas para que a Prefeitura de Rio Branco tome providências?”, indagou.

Eber também afirmou que seu mandato seguirá firme nas denúncias contra o que classificou como “administração vergonhosa” de Tião Bocalom. “Não adianta tentarem me calar, vou continuar denunciando”, garantiu.

Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se pronunciou sobre as declarações do vereador.

Veja o vídeo: