RIO BRANCO
Política

Vereador Eber Machado cobra coragem do prefeito Bocalom e denuncia “máfia do transporte” em Rio Branco

14 de outubro de 2025

Política

Máfia do transporte domina Rio Branco”, diz Eber Machado – Foto: Reprodução/ 

Vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas à administração do prefeito Tião Bocalom (PP) e denunciou a existência de uma “máfia do transporte público” que, segundo ele, tem prejudicado diariamente milhares de trabalhadores e estudantes na capital acreana.

Eber mostrou na tribuna um vídeo de um ônibus quebrado no meio da rua, símbolo do colapso do sistema de transporte coletivo, e acusou a Prefeitura de fechar os olhos para o sofrimento da população.

“O povo paga caro por um serviço vergonhoso. A Prefeitura assiste de braços cruzados enquanto ônibus quebram e trabalhadores chegam atrasados. Existe uma máfia que domina o transporte em Rio Branco, e a gestão Bocalom não tem coragem de enfrentar”, disparou o vereador.

O parlamentar também criticou a ausência do prefeito Tião Bocalom na audiência pública que discutia o tema, classificando a atitude como falta de respeito com a população.

“Enquanto o povo sofre esperando ônibus quebrado, o prefeito vai inaugurar cem metros de calçada. Isso é deboche. Rio Branco precisa de uma gestão que olhe para o povo, e não para interesses de grupos econômicos”, declarou.

Além das denúncias, Eber apresentou três projetos de lei voltados à saúde, cidadania e valorização da pessoa idosa. Um deles cria o monitoramento contínuo da glicose em crianças de 4 a 12 anos, outro institui o Programa Municipal de Cuidado ao Idoso Dependente, e o terceiro propõe o Programa Câmara Mirim, para incentivar a educação política nas escolas.

Mesmo assim, o foco do discurso foi o caos do transporte público, tema que tem revoltado a população da capital.

“Rio Branco virou refém de uma máfia do transporte. O povo está cansado de promessas e de ver dinheiro público escorrendo pelo ralo. Falta coragem, falta gestão e falta compromisso”, reforçou o vereador.

Eber concluiu pedindo uma investigação rigorosa sobre os contratos e as empresas responsáveis pelo transporte coletivo.

“O que acontece hoje em Rio Branco é uma vergonha nacional. Se o prefeito não tomar providências, será cúmplice do descaso e da corrupção que rondam o sistema”, finalizou.

Política

Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando

20 minutos atrás

14 de outubro de 2025

Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo

A desorganização e a falta de planejamento parecem ser marcas registradas do governo de Gladson Cameli (PP). O reflexo disso é visto novamente na educação, uma das áreas mais sensíveis e estratégicas do Estado, que vive o caos administrativo e a desatenção com o básico. Depois de meses de espera, o governo resolveu entregar os uniformes escolares justamente quando o ano letivo está praticamente encerrado — uma demonstração clara de incompetência e descaso com os alunos e seus pais.

Pais de milhares de estudantes da rede pública estão indignados. Após tanto tempo aguardando, muitos se viram obrigados a comprar os uniformes por conta própria, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. Agora, no apagar das luzes do calendário escolar, são chamados para retirar o fardamento nas malharias credenciadas pelo governo. Para muitos, a cena é de revolta e ironia: o material que deveria ter sido entregue no início do ano chega quando já não faz mais diferença.

A situação é ainda mais absurda para os alunos do 3º ano do ensino médio, que estão prestes a concluir seus estudos e, portanto, sequer terão tempo de usar o uniforme novo. Esse é o retrato de uma gestão que parece agir sempre de forma improvisada, sem planejamento e sem sensibilidade com o dinheiro público — afinal, o investimento foi feito, mas o retorno à comunidade escolar praticamente não existe.

Enquanto o governo se preocupa em fazer propaganda de ações tardias, a realidade dentro das escolas é bem diferente. Faltam professores mediadores, profissionais de apoio e estrutura adequada para garantir um ensino de qualidade. As salas de aula enfrentam carências de todos os tipos, e o atraso na entrega dos uniformes é apenas mais um sintoma do abandono da educação acreana.

Gladson Cameli tenta manter um discurso de gestão eficiente, mas os fatos mostram o contrário. A educação do Acre está à deriva, vítima de uma administração que coleciona falhas, atrasos e promessas não cumpridas. Entregar uniformes no fim do ano letivo é mais do que um erro logístico — é um retrato fiel de um governo sem rumo, sem prioridade e, acima de tudo, sem respeito com o povo acreano.

