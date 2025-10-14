Vereador Eber Machado cobra coragem do prefeito Bocalom e denuncia “máfia do transporte” em Rio Branco

Máfia do transporte domina Rio Branco”, diz Eber Machado – Foto: Reprodução/

Vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas à administração do prefeito Tião Bocalom (PP) e denunciou a existência de uma “máfia do transporte público” que, segundo ele, tem prejudicado diariamente milhares de trabalhadores e estudantes na capital acreana.

Eber mostrou na tribuna um vídeo de um ônibus quebrado no meio da rua, símbolo do colapso do sistema de transporte coletivo, e acusou a Prefeitura de fechar os olhos para o sofrimento da população.

“O povo paga caro por um serviço vergonhoso. A Prefeitura assiste de braços cruzados enquanto ônibus quebram e trabalhadores chegam atrasados. Existe uma máfia que domina o transporte em Rio Branco, e a gestão Bocalom não tem coragem de enfrentar”, disparou o vereador.

O parlamentar também criticou a ausência do prefeito Tião Bocalom na audiência pública que discutia o tema, classificando a atitude como falta de respeito com a população.

“Enquanto o povo sofre esperando ônibus quebrado, o prefeito vai inaugurar cem metros de calçada. Isso é deboche. Rio Branco precisa de uma gestão que olhe para o povo, e não para interesses de grupos econômicos”, declarou.

Além das denúncias, Eber apresentou três projetos de lei voltados à saúde, cidadania e valorização da pessoa idosa. Um deles cria o monitoramento contínuo da glicose em crianças de 4 a 12 anos, outro institui o Programa Municipal de Cuidado ao Idoso Dependente, e o terceiro propõe o Programa Câmara Mirim, para incentivar a educação política nas escolas.

Mesmo assim, o foco do discurso foi o caos do transporte público, tema que tem revoltado a população da capital.

“Rio Branco virou refém de uma máfia do transporte. O povo está cansado de promessas e de ver dinheiro público escorrendo pelo ralo. Falta coragem, falta gestão e falta compromisso”, reforçou o vereador.

Eber concluiu pedindo uma investigação rigorosa sobre os contratos e as empresas responsáveis pelo transporte coletivo.

“O que acontece hoje em Rio Branco é uma vergonha nacional. Se o prefeito não tomar providências, será cúmplice do descaso e da corrupção que rondam o sistema”, finalizou.