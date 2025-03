Vereador Eber Machado atende vítimas da cheia na comunidade Água Preta, às margens do Riozinho do Rola

Diante da falta de assistência por parte da prefeitura de Rio Branco e o despreso do prefeito Tião Bocalom com as vítimas afetadas pela cheia na comunidade Água Preta, às margens do Riozinho do Rola, o vereador Eber Machado tomou conhecimento da situação de necessidade, atravéz de um morador da localidade.

Logo, o parlamentar colocou o seu mandato a disposição para ajudar essas famílias que estão sem alimentação e sem água potável, devido os problemas causados pela cheia. Diante da situação, o vereador Eber Machado, juntamente com sua equipe, providenciaram água potável, cestas básicas e frango.

De acordo com o vereador, este momento é de solidariedade: “fomos chamados pelos amigos do Água Preta nas margens do Riozinho do Rola. Foi uma jornada diurna e noturna onde percorremos as comunidades. A prefeitura não atendeu os irmãos da Zona Rural. Juntamente com minha equipe levamos um pouco de alento. Água potável, cestas básicas e frango. É pouco para o tamanho das necessidades que o momento requer, mais foi de coração”, destacou Machado.

Após esta situação, espera-se que a prefeitura de Rio Branco passe a atender essas vítimas pois apesar dessa contribuição do vereador Eber Machado, essas famílias precisam de mais ajuda até mesmo com medicamentos.