Vereador diz: “Até quando vamos engolir esse cara de pau?” Eber Machado denuncia contrato de R$ 700 mil e critica decreto de Bocalom
Durante pronunciamento na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas ao prefeito Tião Bocalom (PL), denunciando a aplicação de quase R$ 700 mil em um estudo por drone para avaliação de recursos hídricos no município, sem a devida transparência e sem apresentar os resultados à população.
Segundo o parlamentar, o contrato — de exatos R$ 698.524,30 — foi firmado em fevereiro do ano passado, período em que o nível dos rios costuma estar elevado, o que comprometeria a eficácia do levantamento. “O drone foi levantado quando as águas estão altas. O certo seria fazer isso em agosto, quando o rio está seco e conseguimos mapear as áreas realmente críticas”, destacou Eber.
O vereador ainda apontou a retirada do contrato do portal da transparência, dificultando o acesso às informações por parte da sociedade e dos demais parlamentares. “Cadê o relatório desse estudo? Por que esconder essas informações da população?”, questionou.
Eber também ironizou o prefeito, chamando-o de “cara de pau” e “cínico”, ao comentar o recente decreto de emergência por seca assinado por Bocalom. “Se é no inverno, tem problema de água. Se é no verão, também tem. O que falta é planejamento. Agora, com o decreto, já tem gente alisando as mãos para fazer compras emergenciais, sem licitação”, disparou.
O parlamentar criticou ainda o silêncio de órgãos fiscalizadores como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que, segundo ele, permanecem inertes diante das supostas irregularidades. “Cinco milhões foram jogados fora com os famosos óculos de realidade virtual que ninguém usa. Agora mais esse estudo superfaturado. Até quando vamos aceitar isso?”, indagou.
Eber finalizou seu discurso afirmando que protocolou um requerimento solicitando acesso completo ao contrato e ao relatório do levantamento feito pela empresa contratada, embora admita que a proposta provavelmente será rejeitada pela base do governo na Câmara. “Enquanto eu for vereador, vou continuar denunciando e mostrando a verdade à população”, concluiu.
Veja o vídeo no Instagram:
Mara Rocha celebra avanço das obras da Ponte do Caipora: “Compromisso com os produtores e com o uso responsável do recurso público”
A ex-deputada federal Mara Rocha usou suas redes sociais para expressar a alegria em ver a Ponte do Caipora, localizada no Projeto Moreno Maia, na região da Transacreana, quase concluída. A obra é resultado de uma emenda parlamentar de quase R$ 1,5 milhão destinada por ela durante seu mandato, com contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.
“Estou muito feliz! Nosso trabalho segue dando resultados reais para o povo acreano”, afirmou Mara Rocha, destacando que o investimento representa respeito e dignidade aos produtores rurais da região, que há décadas enfrentavam dificuldades para escoar sua produção devido à precariedade da antiga ponte.
A ex-parlamentar relembrou que visitou a área em 2019, quando constatou pessoalmente o risco enfrentado pelos moradores. “Vi de perto o sofrimento dos nossos produtores, ao passar por uma ponte perigosa e prestes a cair. Dei minha palavra e honrei aqueles que esperavam há mais de 30 anos por uma ponte digna”, disse.
Segundo Mara, o pedido partiu do Pastor Celestino, morador antigo da região e profundo conhecedor das dificuldades enfrentadas pela população local. “Eu não poderia ignorar esse chamado. Essa ponte não é só concreto e aço, é respeito, dignidade e compromisso com quem produz, com quem sustenta esse estado com o suor da roça!”, enfatizou.
A Ponte do Caipora é uma reivindicação histórica da comunidade da Transacreana, e sua conclusão representa um passo importante para garantir o direito de ir e vir com segurança durante todo o ano, especialmente no período de chuvas, quando muitas localidades ficam isoladas.
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
Desafio, Natureza e Superação: Bike Adventure percorre 135 km entre Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri
Adrenalina, superação e contato com a natureza no Alto Acre, marcou neste domingo (27), o encontro entre ciclistas da região...
