Vereador diz: “Até quando vamos engolir esse cara de pau?” Eber Machado denuncia contrato de R$ 700 mil e critica decreto de Bocalom

Durante pronunciamento na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas ao prefeito Tião Bocalom (PL), denunciando a aplicação de quase R$ 700 mil em um estudo por drone para avaliação de recursos hídricos no município, sem a devida transparência e sem apresentar os resultados à população.

Segundo o parlamentar, o contrato — de exatos R$ 698.524,30 — foi firmado em fevereiro do ano passado, período em que o nível dos rios costuma estar elevado, o que comprometeria a eficácia do levantamento. “O drone foi levantado quando as águas estão altas. O certo seria fazer isso em agosto, quando o rio está seco e conseguimos mapear as áreas realmente críticas”, destacou Eber.

O vereador ainda apontou a retirada do contrato do portal da transparência, dificultando o acesso às informações por parte da sociedade e dos demais parlamentares. “Cadê o relatório desse estudo? Por que esconder essas informações da população?”, questionou.

Eber também ironizou o prefeito, chamando-o de “cara de pau” e “cínico”, ao comentar o recente decreto de emergência por seca assinado por Bocalom. “Se é no inverno, tem problema de água. Se é no verão, também tem. O que falta é planejamento. Agora, com o decreto, já tem gente alisando as mãos para fazer compras emergenciais, sem licitação”, disparou.

O parlamentar criticou ainda o silêncio de órgãos fiscalizadores como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que, segundo ele, permanecem inertes diante das supostas irregularidades. “Cinco milhões foram jogados fora com os famosos óculos de realidade virtual que ninguém usa. Agora mais esse estudo superfaturado. Até quando vamos aceitar isso?”, indagou.

Eber finalizou seu discurso afirmando que protocolou um requerimento solicitando acesso completo ao contrato e ao relatório do levantamento feito pela empresa contratada, embora admita que a proposta provavelmente será rejeitada pela base do governo na Câmara. “Enquanto eu for vereador, vou continuar denunciando e mostrando a verdade à população”, concluiu.

