Vereador de Rio Branco, André Kamai destaca a luta das mulheres por direitos e igualdade, “uma sociedade mais justa”

Em discurso na Aleac, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) defendeu as prerrogativas parlamentares, entre elas a de fiscalizar. O parlamentar disse que o impedimento do deputado Emerson Jarude (Novo) de acessar a área da piscina olímpica, espaço público, é grave e merece uma resposta firme do parlamento acreano.

“Eu queria chamar a atenção da Mesa Diretora da Casa e quero estender ao plenário da Casa. O que foi relatado ainda pouco aqui não pode ser enxergado como algo normal. Uma das questões que eu tenho colocado para o presidente Nicolau e para o secretário Gonzaga, tenho repetido que uma das questões fundamentais é a nossa relação democrática. Agora, impedir o exercício do mandato exige da Mesa Diretora, hoje ainda, um posicionamento. Tem que ter nota oficial da Assembleia para que isso não volte a se repetir, deputado Jarude. Foi a Casa que foi atingida. O acesso de qualquer parlamentar a repartição pública não pode ser impedido”, disse Edvaldo Magalhães.

Edvaldo Magalhães questionou se essa atitude praticada pela administração da piscina é uma orientação do governo. “É orientação do governo? Certamente alguém vai dizer: ‘o governador nem sabia disso’. Será? Que haja um posicionamento público com relação a isso para que o mal seja cortado pela raiz. Não podemos assistir um episódio como esse e achar que é normal. Quem concorda com um episódio como esse, será surpreendido por outros episódios. Aqui não se trata de relações pessoais. São questões políticas, sérias. Não podemos relativizar um episódio como esse”, pontuou.